0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)

Кредит&Депозит
31
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)
Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)
Доходность депозитов зависит не только от ключевой ставки НБУ и макроэкономических факторов, но и от индивидуальной стратегии банка. И последний фактор становится более значимым.
Об этом пишет Минфин, мы выбрали основное.
Именно поэтому на депозитном рынке сейчас наблюдается значительная разница в процентных ставках, в том числе по депозитам на короткие сроки.
Самая высокая доходность среди крупных банков составляет 17,17% годовых, самая низкая — 2,5% годовых. Но помимо доходности финансисты советуют обращать внимание и на другие моменты. А именно:
  • возможность выбрать срок в соответствии с собственными планами;
  • доступный порог входа;
  • удобство оформления и возможность получить повышенную ставку онлайн.
Ульяна Гринчевская из iPlan.ua рекомендует при выборе краткосрочного депозита учесть: ставку по депозиту, возможность досрочного снятия средств, наличие и размер комиссии за долгосрочное снятие.
Как за последние 2 недели изменились ставки по депозитам физлиц в крупных банках
Банк Львов увеличил доходность всей своей линейки гривневых депозитов: вклады на 12, 6 и 3 месяца подорожали на 0,5 п.п. до 16% годовых, 15,5% годовых и 71,5% годовых соответственно. Ставка на 9-месячные вклады увеличена не существенно — на 0,25 п.п. до 15,75% годовых.
Место для вашей рекламы
Основательно пересмотрел ставки по вкладам в нацвалюте в сторону повышения и Банк КД. Теперь его частные клиенты зарабатывают на своих гривневых сбережениях, размещенных на 9 и 6 месяцев, 17% печных (плюс 0,55 п.п.). Вклады на 3 месяца приносят им 16,7% годовых (плюс 0,5 п.п.).
Кредит Днепр Банк срезал ставку по долларовым депозитам на 6 месяцев на 0,25 п.п. до 2,25% годовых.
Ставки по вкладам в долларе также «сухли» в Аккордбанке на все имеющиеся сроки размещения минус 0,5 п.п. Вклад в этой валюте на 12 месяцев теперь приносит его владельцу 1,5% годовых, на 6 месяцев — 1% годовых, на 3 месяца — символические 0,75% годовых.
Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)
Банк также порезал на те же 0,5 п.п. ставки по евровкладам, которые теперь стоят: на 12 месяцев — 1,25% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых и на 3 месяца — 1,75% годовых.
Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)
Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)
Напомним, Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых. Это решение поможет сохранить привлекательность сбережений в гривне, поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.
«Повышение учетной ставки в октябре усугубит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения», — сообщили в Национальном банке.
Также мы писали о наиболее привлекательных депозитах ноября 2026 года. Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в октябре 2026 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДепозитыБанки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems