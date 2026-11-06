Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)

Доходность депозитов зависит не только от ключевой ставки НБУ и макроэкономических факторов, но и от индивидуальной стратегии банка. И последний фактор становится более значимым.

Об этом пишет Минфин , мы выбрали основное.

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Именно поэтому на депозитном рынке сейчас наблюдается значительная разница в процентных ставках, в том числе по депозитам на короткие сроки.

Самая высокая доходность среди крупных банков составляет 17,17% годовых, самая низкая — 2,5% годовых. Но помимо доходности финансисты советуют обращать внимание и на другие моменты. А именно:

возможность выбрать срок в соответствии с собственными планами;

доступный порог входа;

удобство оформления и возможность получить повышенную ставку онлайн.

Ульяна Гринчевская из iPlan.ua рекомендует при выборе краткосрочного депозита учесть: ставку по депозиту, возможность досрочного снятия средств, наличие и размер комиссии за долгосрочное снятие.

Как за последние 2 недели изменились ставки по депозитам физлиц в крупных банках

Банк Львов увеличил доходность всей своей линейки гривневых депозитов: вклады на 12, 6 и 3 месяца подорожали на 0,5 п.п. до 16% годовых, 15,5% годовых и 71,5% годовых соответственно. Ставка на 9-месячные вклады увеличена не существенно — на 0,25 п.п. до 15,75% годовых. увеличил доходность всей своей линейки гривневых депозитов: вклады на 12, 6 и 3 месяца подорожали на 0,5 п.п. до 16% годовых, 15,5% годовых и 71,5% годовых соответственно. Ставка на 9-месячные вклады увеличена не существенно — на 0,25 п.п. до 15,75% годовых.

Основательно пересмотрел ставки по вкладам в нацвалюте в сторону повышения и Банк КД. Теперь его частные клиенты зарабатывают на своих гривневых сбережениях, размещенных на 9 и 6 месяцев, 17% печных (плюс 0,55 п.п.). Вклады на 3 месяца приносят им 16,7% годовых (плюс 0,5 п.п.).

Кредит Днепр Банк срезал ставку по долларовым депозитам на 6 месяцев на 0,25 п.п. до 2,25% годовых.

Аккордбанке на все имеющиеся сроки размещения минус 0,5 п.п. Вклад в этой валюте на 12 месяцев теперь приносит его владельцу 1,5% годовых, на 6 месяцев — 1% годовых, на 3 месяца — символические 0,75% годовых. Ставки по вкладам в долларе также «сухли» вна все имеющиеся сроки размещения минус 0,5 п.п. Вклад в этой валюте на 12 месяцев теперь приносит его владельцу 1,5% годовых, на 6 месяцев — 1% годовых, на 3 месяца — символические 0,75% годовых.

Банк также порезал на те же 0,5 п.п. ставки по евровкладам, которые теперь стоят: на 12 месяцев — 1,25% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых и на 3 месяца — 1,75% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых. Это решение поможет сохранить привлекательность сбережений в гривне, поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.

«Повышение учетной ставки в октябре усугубит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения», — сообщили в Национальном банке.