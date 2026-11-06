Как выбрать самый выгодный банк для короткого депозита (ТОП-10)

Кстати, выберите самый выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua
Именно поэтому на депозитном рынке сейчас наблюдается значительная разница в процентных ставках, в том числе по депозитам на короткие сроки.
Самая высокая доходность среди крупных банков составляет 17,17% годовых, самая низкая — 2,5% годовых. Но помимо доходности финансисты советуют обращать внимание и на другие моменты. А именно:
возможность выбрать срок в соответствии с собственными планами;
доступный порог входа;
удобство оформления и возможность получить повышенную ставку онлайн.
Ульяна Гринчевская из iPlan.ua рекомендует при выборе краткосрочного депозита учесть: ставку по депозиту, возможность досрочного снятия средств, наличие и размер комиссии за долгосрочное снятие.
Как за последние 2 недели изменились ставки по депозитам физлиц в крупных банках
Банк Львов увеличил доходность всей своей линейки гривневых депозитов: вклады на 12, 6 и 3 месяца подорожали на 0,5 п.п. до 16% годовых, 15,5% годовых и 71,5% годовых соответственно. Ставка на 9-месячные вклады увеличена не существенно — на 0,25 п.п. до 15,75% годовых.
Основательно пересмотрел ставки по вкладам в нацвалюте в сторону повышения и Банк КД. Теперь его частные клиенты зарабатывают на своих гривневых сбережениях, размещенных на 9 и 6 месяцев, 17% печных (плюс 0,55 п.п.). Вклады на 3 месяца приносят им 16,7% годовых (плюс 0,5 п.п.).
Кредит Днепр Банк срезал ставку по долларовым депозитам на 6 месяцев на 0,25 п.п. до 2,25% годовых.
Ставки по вкладам в долларе также «сухли» в Аккордбанкена все имеющиеся сроки размещения минус 0,5 п.п. Вклад в этой валюте на 12 месяцев теперь приносит его владельцу 1,5% годовых, на 6 месяцев — 1% годовых, на 3 месяца — символические 0,75% годовых.
Банк также порезал на те же 0,5 п.п. ставки по евровкладам, которые теперь стоят: на 12 месяцев — 1,25% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых и на 3 месяца — 1,75% годовых.
Напомним, Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта до 16,5% годовых. Это решение поможет сохранить привлекательность сбережений в гривне, поддержать устойчивость валютного рынка и постепенно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.
«Повышение учетной ставки в октябре усугубит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения», — сообщили в Национальном банке.
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