Большинство членов монетарного комитета НБУ поддержали повышение учетной ставки до 15,5% — Finance.ua

Большинство членов монетарного комитета НБУ поддержали повышение учетной ставки до 15,5% Сегодня 15:12 — Кредит&Депозит

Семь из одиннадцати членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины поддержали повышение учетной ставки на 1 процентный пункт в марте — до 15,5%.

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«Семь членов КМП поддержали повышение учетной ставки на 1 п.п. до 15,5% в марте. Эти участники дискуссии считают, что дальнейшее ускорение инфляции и усиление влияния фундаментальных факторов представляет угрозу закрепления инфляции на высоких уровнях», — говорится в сообщении.

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В то же время четыре члена КМП высказались за повышение учетной ставки на 0,5 п.п. — до 15%. Они согласились с необходимостью усиливать процентную политику, но считают, что шаг по повышению ставки на 0,5 п.п. является достаточным на фоне ожидаемого истощения временных инициаторов ценового давления и разворота инфляционного тренда в середине года.

«В целом баланс рисков для инфляционной динамики оставался смещенным вверх. С одной стороны, улучшилась ситуация на валютном рынке, инфляционные и курсовые ожидания оставались устойчивыми, снизилась вероятность недополучения международного финансирования, учитывая ожидаемые поступления по программам Ukraine Facility и ERA Loans. С другой стороны, усиливается влияние фундаментальных факторов, существенно выросли риски геополитического характера», — отметили в регуляторе.

Подавляющее большинство членов КМП также поддержали корректировку операционного дизайна процентной политики для усиления конкуренции банков за вкладчиков и поддержания надлежащей защиты гривневых сбережений от инфляции

Отмечалось, что «скорейший способ достичь этого — усилить действенность трехмесячных депозитных сертификатов (далее — ДС) с повышенной ставкой и привязкой к темпам привлечения срочных депозитов населения».

Большинство членов КМП согласилось увеличить процентный спред между депозитными сертификатами овернайт и трехмесячными депозитными сертификатами с 2,5 п.п. до 3,5 п.п., а также расширить возможности банков совершать сделки с трехмесячными депозитными сертификатами. Подобные изменения, по мнению участников, должны оживить ценовую конкуренцию банков и спрос населения на гривневые инструменты.

Большинство участников дискуссии убеждены, что принятых с декабря 2024 года мер по усилению процентной политики НБУ должно быть достаточно для разворота инфляционного тренда.

Как сообщал Укринформ, потребительская инфляция ожидаемо росла в годовом исчислении — в январе 2025 года до 12,9%. По предварительным оценкам регулятора она ускорялась и в феврале. 6 марта Национальный банк повысил учетную ставку до 15,5%.

Национальный банк Украины фиксирует остановку тенденции к снижению процентных ставок по депозитам и ожидает их дальнейшего роста после последних решений по монетарной политике. Регулятор планирует ввести пересмотр параметров операционного дизайна с 4 апреля для сохранения реальной доходности срочных депозитов с учетом дополнительного налогообложения.

Укрінформ По материалам:

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