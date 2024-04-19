Высокая учетная ставка НБУ не стимулирует кредитование бизнеса — Гетманцев
Достаточно высокая учетная ставка НБУ не стимулирует рынок кредитования в Украине в целом и бизнеса в частности, сейчас кредитование бизнеса происходит только в рамках программы доступного кредитования «5−7-9».
Об этом на Mind Entrepreneur Summit заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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По его словам, доступные средства из ЕС сейчас чрезвычайно важны для развития украинского бизнеса. Но вместе с тем, Гетманцев заявил, что Украина демонстрирует уникальную устойчивость.
«Невзирая на крупнейший с 1945 года военный конфликт в Европе, мы стабильны, гривна стабильна, банковская система стабильна, платежная система работает. Это результат слаженной деятельности органов власти и достаточного финансирования со стороны доноров», — говорит Гетманцев.
Справка Finance.ua:
- С начала этого года по программе «Доступные кредиты» 6400 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 25,3 млрд грн. Около 20% этих кредитов предприниматели взяли на реализацию инвестиционных проектов.
- В Украине ожидается падение процентных ставок как по банковским кредитам, так и по депозитам. В случае очередного снижения учетной ставки Национального банка до конца года кредиты для украинцев станут дешевле на 2−3%, а депозитные ставки упадут на 3,5−4,5%.
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