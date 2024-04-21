Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска — Finance.ua

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Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска

Кредит&Депозит
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Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска
Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска
Каждый пятый кредит по программе «Доступные кредиты» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска. В этом году почти 7 тыс. предпринимателей получили кредиты на общую сумму 27,3 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
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На что больше всего берут доступные кредиты предприниматели в этом году:

  • 10,7 млрд грн — пополнение оборотных средств;
  • 5,6 млрд грн кредитов получил бизнес, работающий в зоне высокого военного риска;
  • 4,7 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;
  • 4,9 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства — 48%;
  • оптовой и розничной торговли — 25%;
  • перерабатывающей промышленности — 17%.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
Отмечается, что с начала действия программы было выдано 85,9 тысячи кредитов на сумму 294,2 млрд гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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