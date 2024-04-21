Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска — Finance.ua

Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска Сегодня 10:03 — Кредит&Депозит

Каждый пятый «Доступный кредит» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска

Каждый пятый кредит по программе «Доступные кредиты» выдан бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска. В этом году почти 7 тыс. предпринимателей получили кредиты на общую сумму 27,3 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

На что больше всего берут доступные кредиты предприниматели в этом году:

10,7 млрд грн — пополнение оборотных средств;

5,6 млрд грн кредитов получил бизнес, работающий в зоне высокого военного риска;

4,7 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;

4,9 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства — 48%;

оптовой и розничной торговли — 25%;



перерабатывающей промышленности — 17%.



Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Отмечается, что с начала действия программы было выдано 85,9 тысячи кредитов на сумму 294,2 млрд гривен.

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