Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году — Finance.ua

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Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году

Кредит&Депозит
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Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году
Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году
С начала этого года по программе «Доступные кредиты» 6400 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 25,3 млрд грн. Около 20% этих кредитов предприниматели взяли на реализацию инвестиционных проектов.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
В частности, на прошлой неделе было выдано 606 доступных кредитов бизнесу на сумму 2,5 млрд грн.
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Программа действует с февраля 2020 года. За это время было выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 292,2 млрд грн.

На что больше всего берут доступные кредиты предприниматели в этом году

  • 10,1 млрд грн — пополнение оборотных средств;
  • 5,2 млрд грн кредитов выдали бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска;
  • 4,3 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;
  • 4,6 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства (48%);
  • оптовой и розничной торговли (25%);
  • перерабатывающей промышленности (17%).
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Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров стали Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

В настоящее время участие в программе принимают 45 банков, из них больше всего кредитов с начала действия программы выдали:

  • ПриватБанк — 38,9 тыс.;
  • Ощадбанк — 13,2 тыс.;
  • Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тыс.
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По материалам:
Finance.ua
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