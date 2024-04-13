Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году — Finance.ua

Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году
С начала этого года по программе «Доступные кредиты» 6400 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 25,3 млрд грн. Около 20% этих кредитов предприниматели взяли на реализацию инвестиционных проектов.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
В частности, на прошлой неделе было выдано 606 доступных кредитов бизнесу на сумму 2,5 млрд грн.
Программа действует с февраля 2020 года. За это время было выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 292,2 млрд грн.
На что больше всего берут доступные кредиты предприниматели в этом году
- 10,1 млрд грн — пополнение оборотных средств;
- 5,2 млрд грн кредитов выдали бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска;
- 4,3 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;
- 4,6 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства (48%);
- оптовой и розничной торговли (25%);
- перерабатывающей промышленности (17%).
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров стали Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
В настоящее время участие в программе принимают 45 банков, из них больше всего кредитов с начала действия программы выдали:
- ПриватБанк — 38,9 тыс.;
- Ощадбанк — 13,2 тыс.;
- Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тыс.
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