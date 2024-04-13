Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году — Finance.ua

Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит

Стало известно, сколько «доступных кредитов» получили предприниматели в этом году

С начала этого года по программе «Доступные кредиты» 6400 предпринимателей получили кредиты на общую сумму 25,3 млрд грн. Около 20% этих кредитов предприниматели взяли на реализацию инвестиционных проектов.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики Украины.

В частности, на прошлой неделе было выдано 606 доступных кредитов бизнесу на сумму 2,5 млрд грн.

Программа действует с февраля 2020 года. За это время было выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 292,2 млрд грн.

На что больше всего берут доступные кредиты предприниматели в этом году

10,1 млрд грн — пополнение оборотных средств;

5,2 млрд грн кредитов выдали бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска;

4,3 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям;

4,6 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48%);

оптовой и розничной торговли (25%);

перерабатывающей промышленности (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров стали Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

В настоящее время участие в программе принимают 45 банков, из них больше всего кредитов с начала действия программы выдали:

ПриватБанк — 38,9 тыс.;

Ощадбанк — 13,2 тыс.;

Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тыс.

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