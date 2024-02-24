За год увеличился объем займов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» — Finance.ua

За год увеличился объем займов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» Сегодня 11:07 — Кредит&Депозит

За год увеличился объем займов по программе «Доступные кредиты 5−7−9%»

В ІV квартале 2023 года общий объем займов, предоставленных по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», увеличился на 2% и на 34% за год.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за февраль.

«Гривневое кредитование продолжается преимущественно в рамках программы „Доступные кредиты 5−7-9%“: общий объем займов, предоставленных по этой программе, вырос на 2% за квартал и на 34% за год. В течение года больше всего выросли объемы кредитов в сфере торговли и энергоснабжения, в ІV квартале — также в логистике и пищевой промышленности», — говорится в сообщении.

В то же время в течение последнего квартала значительно сократился портфель агрокредитов. Отмечается, что третий квартал подряд увеличивается объем чистого розничного гривневого кредитного портфеля: на 7,4% за IV квартал и на 20,3% за 2023 год. Это происходит благодаря оживленному карточному кредитованию двумя банками-лидерами.

Наблюдается рекордный рост объемов чистых ипотечных кредитов:

за последний квартал на 23,2%, или на 3,5 млрд грн;

в год — почти на половину, или на 6 млрд грн.

Этому поспособствовало кредитование по программе «єОселя» на 4,3 млрд грн в квартал и на 8,9 млрд грн в год.

Через год нормализовалось качество портфеля, а уровень дефолтов уменьшался во всех сегментах. Доля неработающих кредитов на конец года уменьшилась до 37,4%: на 0,5 п. п. за IV квартал и на 0,8 п. п. за 2023 год.

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Этому способствовало списание неработающих кредитов физлицам, что привело к сокращению их доли в розничном портфеле на 3,2 п. п. за квартал и на 6,9 п. п. за год. Доля неработающих кредитов бизнеса возросла на 0,3 п. п. за квартал и на 1,3 п. п. за год.

Напомним, за время действия военного положения в Украине выдано 46 240 доступных кредитов на общую сумму 185,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 459 кредитов на 94,4 млрд грн).

Укрінформ По материалам:

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