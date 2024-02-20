Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика) — Finance.ua

Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика) Сегодня 08:09 — Кредит&Депозит

Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)

На сегодняшний день финансовые компании в кредитовании вышли на уровень первого квартала 2021 года. Увеличилась сумма чека кредита на 50% по финансовым компаниям, кредитным картам и чуть меньше по срочным кредитам.

Об этом рассказал Василий Глазунов, заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ) на конференции FinYear , которая прошла 16 февраля в Киеве.

В 2021 году была стабильная ситуация, когда финансовые компании фактически не изменяли свои объемы. При этом росли объемы по банковским картам и банковским кредитам. Когда начали уменьшаться карантинные ограничения, банки начали увеличивать свои объемы кредитования.

В 2022 году в первом квартале был обвал в результате показателей февраля и марта.

Так, в марте 2022 года кредитование почти полностью остановилось, оно составляло 3−5% довоенных объемов. Затем началось восстановление. Быстрее восстанавливались финансовые компании. И уже в 2023 году в 1−2 квартале компании выходят на 60% довоенного кредитования.

Динамика выданных кредитов

Уровень доли клиентов снизился на 40% процентов. Банки очень осторожно подходят к клиентам «с улицы» и пытаются кредитовать своих старых клиентов. Увеличился объем по кредитным картам, но это специфический продукт. Здесь объем новых клиентов увеличился до 70%.

Популяция

По словам Глазунова, сейчас 4,6 млн украинцев выехало за границу, несколько миллионов осталось на оккупированных территориях, у многих людей нет работы. Поэтому без наращивания популяции выйти на довоенные объемы кредитования невозможно. Средний чек финансовых компаний в 2021 году составлял 4 тыс. гривен, сейчас эта сумма выше.

Задолженность

В начале войны очень возрос уровень задолженности по кредитам, но сейчас он имеет тенденцию к понижению.

По регионам

Наиболее проблемные регионы — Херсонская, Запорожская, Луганская, Харьковская, Одесская области.

Самые беспроблемные регионы — это Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская и Тернопольская области.

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