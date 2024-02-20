Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика) — Finance.ua
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Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)

Кредит&Депозит
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Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)
Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)
На сегодняшний день финансовые компании в кредитовании вышли на уровень первого квартала 2021 года. Увеличилась сумма чека кредита на 50% по финансовым компаниям, кредитным картам и чуть меньше по срочным кредитам.
Об этом рассказал Василий Глазунов, заместитель председателя правления Первого всеукраинского бюро кредитных историй (ПВБКИ) на конференции FinYear, которая прошла 16 февраля в Киеве.
Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)
В 2021 году была стабильная ситуация, когда финансовые компании фактически не изменяли свои объемы. При этом росли объемы по банковским картам и банковским кредитам. Когда начали уменьшаться карантинные ограничения, банки начали увеличивать свои объемы кредитования.
В 2022 году в первом квартале был обвал в результате показателей февраля и марта.
Так, в марте 2022 года кредитование почти полностью остановилось, оно составляло 3−5% довоенных объемов. Затем началось восстановление. Быстрее восстанавливались финансовые компании. И уже в 2023 году в 1−2 квартале компании выходят на 60% довоенного кредитования.
Динамика выданных кредитов
Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)
Уровень доли клиентов снизился на 40% процентов. Банки очень осторожно подходят к клиентам «с улицы» и пытаются кредитовать своих старых клиентов. Увеличился объем по кредитным картам, но это специфический продукт. Здесь объем новых клиентов увеличился до 70%.
Популяция
По словам Глазунова, сейчас 4,6 млн украинцев выехало за границу, несколько миллионов осталось на оккупированных территориях, у многих людей нет работы. Поэтому без наращивания популяции выйти на довоенные объемы кредитования невозможно. Средний чек финансовых компаний в 2021 году составлял 4 тыс. гривен, сейчас эта сумма выше.
Задолженность
В начале войны очень возрос уровень задолженности по кредитам, но сейчас он имеет тенденцию к понижению.
Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)
По регионам
Наиболее проблемные регионы — Херсонская, Запорожская, Луганская, Харьковская, Одесская области.
Самые беспроблемные регионы — это Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская и Тернопольская области.
Как украинцы берут кредиты во время войны: детали по регионам (инфографика)

Кредит онлайн на карту

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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