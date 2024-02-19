Украинцам готовят «идентификаторы кредитов» — Finance.ua

Украинцам готовят «идентификаторы кредитов» Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Украинцам готовят «идентификаторы кредитов»

Депутаты Верховной Рады готовят изменения к законодательству, которые имеют целью урегулировать работу бюро кредитных историй, сделать ее более прозрачной, а также сделать невозможным незаконное «отбеливание» репутации должников.

Об этом рассказала народная депутат, глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Ольга Василевская-Смаглюк на конференции FinYear , которая состоялась 16 февраля в Киеве.

«Я его называю 9422+, он еще не зарегистрирован, но уже находится на финальной стадии — скоро будем его подавать.

Для меня стало откровением то, что информация по должнику, получавшему кредит, в БКИ (Бюро кредитных историй. — Ред.) не всегда совпадает с реальной информацией. Есть много умельцев, которые каким-то образом пытаются избежать представления правдивой информации в БКИ по тому или иному кредиту", — говорит нардеп.

По ее словам, у каждого поставщика должна быть прозрачная кредитная история, а данные в БКИ должны быть правдивыми — невозможно стереть или избежать.

К чему готовиться украинцам

Вот какие изменения предлагают в новом (еще незарегистрированном) законопроекте:

уникальный идентификатор кредита, который будет выдаваться каждому заемщику;

который будет выдаваться каждому заемщику; все новые кредиторы, получившие право требования по кредиту, будут передавать данные по кредиту минимум в одно БКИ;

необходимость согласия заемщика на передачу данных в БКИ отменяется;

в БКИ будут передавать данные относительно гарантов/поручителей по договору;

НБУ начнет получать данные о кредиторах, которые не передают в БКИ информацию о кредите.

«Эти стартаперы, которые от кредитных учреждений придумали договариваться с клиентами, что при погашении части задолженности помогут отбелить не очень чистую историю, все исчезнут. Этот законопроект также на выходе», — поделилась подробностями Василевская-Смаглюк.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.