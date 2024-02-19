Украинцам готовят «идентификаторы кредитов» — Finance.ua

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Украинцам готовят «идентификаторы кредитов»

Кредит&Депозит
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Украинцам готовят «идентификаторы кредитов»
Украинцам готовят «идентификаторы кредитов»
Депутаты Верховной Рады готовят изменения к законодательству, которые имеют целью урегулировать работу бюро кредитных историй, сделать ее более прозрачной, а также сделать невозможным незаконное «отбеливание» репутации должников.
Об этом рассказала народная депутат, глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Ольга Василевская-Смаглюк на конференции FinYear, которая состоялась 16 февраля в Киеве.
«Я его называю 9422+, он еще не зарегистрирован, но уже находится на финальной стадии — скоро будем его подавать.
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Для меня стало откровением то, что информация по должнику, получавшему кредит, в БКИ (Бюро кредитных историй. — Ред.) не всегда совпадает с реальной информацией. Есть много умельцев, которые каким-то образом пытаются избежать представления правдивой информации в БКИ по тому или иному кредиту", — говорит нардеп.
По ее словам, у каждого поставщика должна быть прозрачная кредитная история, а данные в БКИ должны быть правдивыми — невозможно стереть или избежать.

К чему готовиться украинцам

Вот какие изменения предлагают в новом (еще незарегистрированном) законопроекте:
  • уникальный идентификатор кредита, который будет выдаваться каждому заемщику;
  • все новые кредиторы, получившие право требования по кредиту, будут передавать данные по кредиту минимум в одно БКИ;
  • необходимость согласия заемщика на передачу данных в БКИ отменяется;
  • в БКИ будут передавать данные относительно гарантов/поручителей по договору;
  • НБУ начнет получать данные о кредиторах, которые не передают в БКИ информацию о кредите.
«Эти стартаперы, которые от кредитных учреждений придумали договариваться с клиентами, что при погашении части задолженности помогут отбелить не очень чистую историю, все исчезнут. Этот законопроект также на выходе», — поделилась подробностями Василевская-Смаглюк.
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Кредитный помощник 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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