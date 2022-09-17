Кредитная история: для чего нужна, как проверить, на что обратить внимание — Finance.ua

Кредитная история: для чего нужна, как проверить, на что обратить внимание
При запросе кредитования финансовое учреждение обязательно проверит вашу кредитную историю. Хотите самостоятельно оценить свои шансы на получение кредита — можете обратиться в бюро кредитных историй, но имейте в виду, что такая услуга бесплатна только раз в год.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Кредитная история — это досье обо всех текущих и уплаченных кредитах заемщика, содержащее информацию о том, насколько добросовестно и вовремя погашалась задолженность. Также кредитная история содержит информацию о поручительстве.
Зачем проверять кредитную историю
Кредитодатели проверяют кредитную историю потенциального заемщика, прежде чем выдать кредит. Оценка кредитной истории является одним из основных факторов при принятии решения о выдаче кредита. Это позволяет финансовому учреждению понять, насколько добросовестно лицо будет выполнять взятые на себя обязательства.
На основании плохой кредитной истории финансовое учреждение может отказать потенциальному клиенту в выдаче кредита, несмотря на хорошие доходы.
Если проверяете кредитную историю самостоятельно, обратите внимание на:
- текущие просрочки по кредиту. Даже копеечный текущий долг приведет к отказу. Поэтому перед обращением за новым кредитом следует убедиться, что просрочок нет, или если они были погашены недавно, информация об этом уже поступила в кредитную историю;
- количество открытых кредитов. Большая кредитная нагрузка заемщика — это рисковый фактор с точки зрения кредитора. Поэтому следует убедиться, что погашенные кредиты или неактивные кредитные карты имеют статус договора «закрыт»;
- корректность информации. Если кредитная история содержит ошибки относительно фактов просрочек, информацию о мошеннических кредитах, необновленные более двух месяцев данные и т.д., информацию следует обжаловать согласно требованиям Закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй».
Где можно получить собственную кредитную историю
Сбором и хранением таковой информации занимаются бюро кредитных историй. В Украине зарегистрировано семь бюро кредитных историй, из которых активными участниками рынка сейчас являются пять.
Как проверить свою кредитную историю:
- получить онлайн на сайте бюро или других онлайн-каналах (например, в мобильном приложении бюро, чат-ботах в Viber и Telegram, а также в мобильных приложениях некоторых банков);
- заказать кредитную историю по почте;
- обратиться лично в бюро.
В соответствии с Законом Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» один раз в течение календарного года записи о собственных кредитах можно получить бесплатно. Все последующие обращения в течение года будут платными.
Как бюро получают информацию о кредитах
Сведения о выданных кредитах бюро получают от кредитодателей. Следовательно, за каждым заемщиком формируется кредитная история — информация о его кредитах и динамике их погашения.
Информация в бюро хранится в течение десяти лет с момента закрытия кредитного договора.
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