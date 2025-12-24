0 800 307 555
Правительство продолжит финансировать программы поддержки бизнеса: на 2026 год предусмотрено более 50 млрд грн

Кредит&Депозит
Правительство продолжит финансировать программы поддержки бизнеса: на 2026 год предусмотрено более 50 млрд грн
Правительство продолжит финансировать программы поддержки бизнеса: на 2026 год предусмотрено более 50 млрд грн
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 51,8 млрд грн на программы поддержки бизнеса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Средства будут направлены на кредитование, ипотечные программы, развитие инноваций и меры по повышению энергоэффективности.
Финансирование включает инструменты, которые используются для поддержки работы предприятий, возобновления деятельности, создания рабочих мест, масштабирования производства и привлечения инвестиций в условиях войны.
Инфографика: Минфин
Инфографика: Минфин

Доступные кредиты 5−7-9%

Одним из основных инструментов остается программа «Доступные кредиты 5−7-9%», которая реализуется через Фонд развития предпринимательства. На ее финансирование в 2026 году предусмотрено 18 млрд грн.
Программа направлена ​​на поддержку оборотного капитала бизнеса, развитие микро, малого и среднего предпринимательства, а также на стимулирование инвестиций в производственные мощности.

єОселя

На программу «єОселя» в 2026 году предусмотрено 17,1 млрд грн. Финансирование будет осуществляться через Укрфинжилье.
Программа доступной ипотеки ориентирована на граждан и одновременно поддерживает строительную отрасль и смежные сектора экономики, что влияет на экономическую активность в регионах.

Поддержка инноваций и оборонных технологий

Фонд развития инноваций получит 7,4 млрд грн. Средства будут направлены на развитие оборонных технологий в рамках инициативы Brave1, создание новых образцов техники и оборудования для нужд обороны, робототехнику, беспилотные технологии, а также на исследование специализированных инновационных решений.

Прямая поддержка бизнеса

На программы прямой поддержки бизнеса — от экспортных инструментов до стимулирования переработки — в бюджете заложено 4,9 млрд грн. Это включает в себя грантовые программы, поддержку индустриальных парков и инвестиционные стимулы для предприятий.

Декарбонизация

Особое внимание государство уделяет стратегическим направлениям, важным для трансформации экономики. Фонд декарбонизации получит 1,9 млрд грн, что позволит предприятиям внедрять низкоуглеродные технологии, модернизировать производство и адаптироваться к европейским требованиям в отношении выбросов.
Продолжится кредитование проектов энергоэффективности для бизнеса.

Вклад в инвестиционный фонд восстановления

Еще 1,9 млрд грн будет вносить вклад Украины в американо-украинский инвестиционный фонд восстановления — механизм, который будет направлять частные и институциональные инвестиции в ключевые отрасли украинской экономики и обеспечивать долгосрочное восстановление и модернизацию страны.

Фонд энергоэффективности

Фонд энергоэффективности получит 0,6 млрд грн, что обеспечит софинансирование проектов повышения энергоэффективности жилья и поддержку восстановления разрушенных домохозяйств.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
