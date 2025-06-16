У Нацбанку пояснили, чому не підвищували облікову ставку у червні — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, чому не підвищували облікову ставку у червні Сьогодні 14:04 — Валюта

У Нацбанку пояснили, чому не підвищували облікову ставку у червні

На червневому засіданні Комітету з монетарної політики (КМП) Нацбанку всі учасники підтримали рішення залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5%. Учасники погодилися, що за поточних умов це дозволяє стримувати інфляцію, зберігати макрофінансову стабільність та водночас не шкодить економічній активності.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Чому ставку залишили без змін

Інфляція сповільнюється. Хоча у квітні-травні понад половину споживчого кошика охопило зростання цін вище 10% у річному вимірі, аналітики очікують розворот тренду вже з червня.

Тимчасові фактори. Весняні заморозки та дефіцит опадів вплинули на ціни продуктів, але цей ефект очікується нетривалим.

Стабільність на валютному ринку. Попит на гривневі активи зростає, міжнародні резерви залишаються на високому рівні, що дозволяє НБУ стримувати волатильність курсу.

Одразу кілька учасників дискусії вказали на недостатність підстав для підвищення ставки. Більшість учасників вважають, що поточний рівень ставок уже достатній для стримування цін.

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Один із членів КМП зауважив, що нині значна увага суспільства прикута до обговорення несприятливих погодних умов, їхнього впливу на цьогорічні врожаї та вартість продуктів харчування. Водночас цього недостатньо для сумнівів стосовно того, що в другому півріччі продовольча інфляція сповільнюватиметься.

По-перше, негативні ефекти весняних заморозків будуть частково пом’якшені пересіванням культур аграріями. Поліпшилася й ситуація зі зволоженням ґрунтів. По-друге, минулорічна база порівняння є високою, а ціни на продовольство в Україні вже максимально наближені до зовнішніх (передусім в Польщі) — це обмежує потенціал подорожчання продуктів харчування завдяки можливості заміщення вітчизняної продукції імпортом. По-третє, зростання цін стримуватиме й принаймні тимчасове розширення пропозиції продовольства через скасування преференційного режиму торгівлі з ЄС на початку червня з огляду на часткову переорієнтацію частини експорту на внутрішній ринок.

Кілька учасників дискусії також погодилися, що інфляція може незабаром почати знижуватися. Вони звернули увагу на те, що хоча ціни за рік зросли, у щомісячній динаміці, з урахуванням сезонності, темпи зростання вже сповільнюються. На їхню думку, основні причини стрибка інфляції — як-от минулорічне послаблення гривні та подорожчання електроенергії — уже втратили силу. Це дає підстави сподіватися, що вже в червні зростання цін почне уповільнюватися і така тенденція збережеться у багатьох категоріях товарів і послуг.

Що далі

Як йдеться у повідомленні, НБУ планує оновити макропрогноз, з урахуванням нових даних щодо інфляції та економічної ситуації.

«Під час перегляду макропрогнозу в липні НБУ комплексно проаналізує вплив усіх окреслених чинників на інфляційний розвиток. Це дасть відповідь на питання щодо доцільності й надалі дотримуватися траєкторії облікової ставки, закладеної у квітневий макропрогноз», — зазначають фахівці НБУ.

Водночас більшість членів КМП припускають, що через нинішні інфляційні ризики — насамперед війну та погані погодні умови для врожаю — Нацбанку, ймовірно, доведеться довше тримати облікову ставку на рівні 15,5% або знижувати її повільніше, ніж планувалося раніше. Деякі також вважають, що якщо загрози зростання цін посиляться, НБУ має бути готовим знову посилити грошово-кредитну політику.

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