Чому гривневі депозити стають популярними — думка банкіра

Сповільнення інфляції та відповідна «реакція» Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим для приводом, адже дохідність вкладів опосередковано зростає.

Про це розповів 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв.

«Низька інфляція свідчить про міцність гривні, тому громадяни матимуть змогу до своїх заощаджень отримати „індексацію з лишком“, тобто можна розраховувати ще й на пасивний прибуток у розмірі до 3%», — директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв

До того ж нових вкладників, за словами банкіра, може «надихнути» період акцій і бонусів, оскільки комбанки готові запропонувати українцям на окремі види депозитів додаткові бонуси до базових ставок у розмірі до 0,5−1%.

Загалом середні ставки за депозитами наступного тижня будуть на рівні показників квітня-травня:

Очікується, що залежно від терміну вкладу вони складуть від 13−14,5% річних.

Максимальні ставки з урахуванням бонусів можуть сягнути до 17% річних.

Найбільш популярними й надалі можуть бути вклади терміном від 6 до 9 місяців, а також на 1 рік. Саме ці вклади є найбільш привабливими за ставками дохідності.

Натомість популярність валютних вкладів, як і раніше, залишиться статичною: кількість нових вкладників не зростатиме, але й не знижуватиметься. А середні ставки за доларовими вкладами не перевищать 0,8−1% річних. Вклади в євро дадуть ще менший дохід — в середньому він не перевищить 0,8% річних, — прогнозує банкір.

На думку Замотаєва, через стабільну ситуацію на валютному ринку та досить міцну гривню українці частіше цікавитимуться гривневими депозитами.

Разом з тим банкір додає, що війна може впливати на рішення про розміщення коштів на більш тривалий термін, ніж 1 рік. Стан невизначеності може гальмувати наміри громадян. Тому очікується, що найбільша цікавість буде саме на вклади терміном 6−9 місяців.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. «Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — сказано в повідомленні.

Сума з початку року зросла на 6,4%, це 90,4 млрд гривень. За інформацією НБУ, станом на серпень в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 482,6 млрд гривень. Сума з початку року зросла на 6,4%, це 90,4 млрд гривень.

У 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті:60,7 млн вкладів на 959,7 млрд гривень. У валюті було 10,6 млн вкладів на 522,9 млрд гривень.

