Правительство увеличило выплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни (размеры)

Правительство приняло постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.

Об этом пишет Минсоцполитики.

«Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за что наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они восстали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей», — сказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну.

Если в семье два или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет распределяться поровну между ними.

В настоящее время эти выплаты составляют 5000 грн, 6500 грн или 8000 грн в зависимости от количества иждивенцев — и были установлены еще в 2014 году.

Теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

