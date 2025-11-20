0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство увеличило выплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни (размеры)

Личные финансы
96
Правительство увеличило выплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни (размеры)
Правительство увеличило выплаты нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни (размеры)
Правительство приняло постановление, разработанное Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, которое повышает ежемесячные доплаты для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни.
Об этом пишет Минсоцполитики.
«Герои Небесной Сотни стояли за свободу Украины на Майдане без оружия в руках. Они боролись за те же ценности, за что наши воины сегодня стоят на поле боя. Тогда они восстали против несправедливости, имея собственное достоинство и веру в Украину. Именно поэтому государство сегодня обязано обеспечить справедливость и достойную поддержку для их семей», — сказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
С 1 декабря 2025 года ежемесячная доплата к пенсии в случае потери кормильца составит 12 971 гривну.
Если в семье два или более нетрудоспособных членов, эта сумма будет распределяться поровну между ними.
В настоящее время эти выплаты составляют 5000 грн, 6500 грн или 8000 грн в зависимости от количества иждивенцев — и были установлены еще в 2014 году.
Теперь выплаты будут начисляться не только к пенсии в случае потери кормильца, но и пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems