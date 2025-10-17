0 800 307 555
Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить

Технологии&Авто
21
Перед тем как полностью наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей. Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля.
Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, что нужно об этом знать и сколько придется заплатить.

Что известно о сборе во время госрегистрации легковушки

При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.
Этот платеж является одноразовым и обязательным как для новых машин из автосалона, так и для подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Так что если планируете поставить транспортное средство на учет, следует заранее ознакомиться с условиями начисления этого сбора.

Суммы сбора

Размер сбора зависит от стоимости самого автомобиля без учета налога на добавленную стоимость.
В 2025 году за первую госрегистрацию авто придется заплатить следующие суммы:
  • если цена авто не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%;
  • более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%;
  • более 878 120 грн — уплачивается 5%.
При этом при первой регистрации легковые электромобили освобождаются от уплаты налога на обязательное государственное пенсионное страхование.
Стоимость нового легкового автомобиля, приобретенного в автосалоне, указывается в договоре купли-продажи, а подержанного, ввезенного из-за границы — в грузо-таможенной декларации.

Дальнейшие шаги для госрегистрации авто

Если автомобиль был ввезен из-за границы, после растаможки следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого будет проверена подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
Далее — финальный этап — зарегистрировать транспортное средство, обратившись в сервисный центр МВД независимо от места регистрации.
С собой необходимо взять следующие документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
  • таможенные документы;
  • договор купли-продажи;
  • сертификат соответствия
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства (только для ввезенного из-за границы бывшего в пользовании авто).
Ранее Finance.ua сообщал, что покупка автомобиля по доверенности не делает вас его владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоНалоги
