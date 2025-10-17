Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить

Перед тем как полностью наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей. Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля.

Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, что нужно об этом знать и сколько придется заплатить.

Что известно о сборе во время госрегистрации легковушки

При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.

Этот платеж является одноразовым и обязательным как для новых машин из автосалона, так и для подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Так что если планируете поставить транспортное средство на учет, следует заранее ознакомиться с условиями начисления этого сбора.

Суммы сбора

Размер сбора зависит от стоимости самого автомобиля без учета налога на добавленную стоимость.

В 2025 году за первую госрегистрацию авто придется заплатить следующие суммы:

если цена авто не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3% ;

— уплачивается ; более 499 620 грн , но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4% ;

, но не превышает или равна — уплачивается ; более 878 120 грн — уплачивается 5%.

При этом при первой регистрации легковые электромобили освобождаются от уплаты налога на обязательное государственное пенсионное страхование.

Стоимость нового легкового автомобиля, приобретенного в автосалоне, указывается в договоре купли-продажи, а подержанного, ввезенного из-за границы — в грузо-таможенной декларации.

Дальнейшие шаги для госрегистрации авто

Если автомобиль был ввезен из-за границы, после растаможки следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации . Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого будет проверена подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

Далее — финальный этап — зарегистрировать транспортное средство, обратившись в сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

С собой необходимо взять следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);

таможенные документы;

договор купли-продажи;

сертификат соответствия

заключение об экспертном исследовании транспортного средства (только для ввезенного из-за границы бывшего в пользовании авто).

по доверенности не делает вас его владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.

