Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить
Перед тем как полностью наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей. Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля.
Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем, что нужно об этом знать и сколько придется заплатить.
Что известно о сборе во время госрегистрации легковушки
При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.
Этот платеж является одноразовым и обязательным как для новых машин из автосалона, так и для подержанных автомобилей, ввезенных из-за границы. Так что если планируете поставить транспортное средство на учет, следует заранее ознакомиться с условиями начисления этого сбора.
Суммы сбора
Размер сбора зависит от стоимости самого автомобиля без учета налога на добавленную стоимость.
В 2025 году за первую госрегистрацию авто придется заплатить следующие суммы:
- если цена авто не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%;
- более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%;
- более 878 120 грн — уплачивается 5%.
При этом при первой регистрации легковые электромобили освобождаются от уплаты налога на обязательное государственное пенсионное страхование.
Стоимость нового легкового автомобиля, приобретенного в автосалоне, указывается в договоре купли-продажи, а подержанного, ввезенного из-за границы — в грузо-таможенной декларации.
Дальнейшие шаги для госрегистрации авто
Если автомобиль был ввезен из-за границы, после растаможки следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого будет проверена подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
Далее — финальный этап — зарегистрировать транспортное средство, обратившись в сервисный центр МВД независимо от места регистрации.
С собой необходимо взять следующие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
- таможенные документы;
- договор купли-продажи;
- сертификат соответствия
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства (только для ввезенного из-за границы бывшего в пользовании авто).
Ранее Finance.ua сообщал, что покупка автомобиля по доверенности не делает вас его владельцем. Такая практика и сегодня остается одной из самых частых ошибок при оформлении транспортных средств.
Поделиться новостью
Также по теме
Первая регистрация авто: сколько налога нужно уплатить
Какие седельные тягачи выбирают украинские перевозчики
Кольца для водителей: для чего это планируют сделать
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 233 автобуса
Cadillac анонсировал новое поколение седана СТ5
Как выросли выплаты по Европротоколу за год