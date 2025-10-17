0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может не платить за доставку газа

Личные финансы
17
Кто может не платить за доставку газа
Кто может не платить за доставку газа
На фоне роста цен многие украинцы сосредоточены на том, как и на чем можно сэкономить. Например, некоторые задаются вопросом, нужно ли платить за доставку газа Нафтогаз, если не пользуешься голубым топливом.
Как оказалось, оплачивать эту вторую платежку должны все, кто подключен к сети. При этом не важно, пользуетесь вы газом или нет.
Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Оплата этой услуги является дополнительной финансовой нагрузкой для многих людей, особенно малообеспеченных семей и пенсионеров. Хотя в Украине много разных льгот и скидок для уязвимых категорий граждан, для оплаты доставки они не предусматриваются.
Согласно действующим нормам, плату за транспортировку начисляют автоматически, если есть подключение к газовой сети. Поэтому платежка продолжит приходить независимо от фактического потребления.

Можно ли не платить за газ

Единственным законным способом избежать оплаты за доставку является официальное отключение от газораспределительной сети. Другими словами, вторая платежка будет обязательна, пока сохраняется техническое подключение.
При этом никакого особого способа, как пенсионерам не платить за доставку газа, в Украине нет.
По материалам:
УНІАН
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems