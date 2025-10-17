Кто может не платить за доставку газа Сегодня 21:05 — Личные финансы

Кто может не платить за доставку газа

На фоне роста цен многие украинцы сосредоточены на том, как и на чем можно сэкономить. Например, некоторые задаются вопросом, нужно ли платить за доставку газа Нафтогаз, если не пользуешься голубым топливом.

Как оказалось, оплачивать эту вторую платежку должны все, кто подключен к сети. При этом не важно, пользуетесь вы газом или нет.

Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Оплата этой услуги является дополнительной финансовой нагрузкой для многих людей, особенно малообеспеченных семей и пенсионеров. Хотя в Украине много разных льгот и скидок для уязвимых категорий граждан, для оплаты доставки они не предусматриваются.

Согласно действующим нормам, плату за транспортировку начисляют автоматически, если есть подключение к газовой сети. Поэтому платежка продолжит приходить независимо от фактического потребления.

Можно ли не платить за газ

Единственным законным способом избежать оплаты за доставку является официальное отключение от газораспределительной сети. Другими словами, вторая платежка будет обязательна, пока сохраняется техническое подключение.

При этом никакого особого способа, как пенсионерам не платить за доставку газа, в Украине нет.

