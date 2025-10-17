Как увеличился спрос на зарядные станции: цены выросли на 10−20% Сегодня 12:05 — Личные финансы

Как увеличился спрос на зарядные станции: цены выросли на 10−20%

В настоящее время спрос на зарядные станции, генераторы и павербанки вырос в среднем в 3,5 раза, цены на эти категории товаров выросли на 10−20%, вернувшись к рыночным показателям.

Об этом сообщил коммерческий директор «Фокстрот» Вячеслав Склонный по запросу агентства «Интерфакс-Украина».

«Всего за четыре дня (10−13 октября) продажи зарядных станций, павербанков и генераторов были сопоставимы с показателями предыдущих трех месяцев вместе взятых. Наибольший рост демонстрируют портативные зарядные станции: только за прошлую пятницу +400% к предыдущему дню», — сообщил он.

Когда начался рост

Спрос начал рост в последнюю неделю августа и достиг пика после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру 10 октября. По данным сети, продажи зарядных станций и смежных категорий товаров в сентябре превысили показатели августа на 70%.

Так, продажи зарядных станций выросли в 3,6 раза в денежном исчислении и в четыре раза в количественном; павербанков — в шесть раз (в деньгах и штуках); кабелей к роутеру — в 3,5 раза и четыре раза соответственно.

Кроме того, после периода существенных скидок на фоне слабого спроса летом, когда ситуация с энергоснабжением была более стабильной, цены снова вернулись к рыночным — рост составил 10−20%.

«Это не искусственный скачок цен, а возврат к реальному рыночному уровню, ведь раньше станции продавались ниже себестоимости из-за отсутствия спроса на этот товар. Кроме того, спрос вырос в разы, а остатки в Украине и Европе стремительно сокращаются», — пояснил Склонный.

Напомним, по статистике Эпицентра, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.

Более всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Возросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети Эпицентр увеличились почти втрое. Кроме того, положительная динамика объемов реализации наблюдалась в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

