Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году

В 2025 году около 11 200 иностранцев подали заявления о международной защите в Польше. Это примерно на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшей группой иностранцев по-прежнему остаются граждане Украины.

Об этом пишет inpoland.net.pl

Международная защита (в виде статуса беженца или дополнительной защиты) предоставляется иностранцу, если в стране происхождения ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья.

С 27 марта 2025 г. действует временное ограничение на право подачи заявлений о международной защите на государственной границе с Беларусью. В результате значительно уменьшилось количество заявлений от иностранцев, которые подают заявления в пункты Пограничной службы, расположенные вблизи польско-белорусской границы. Однако выросло количество заявителей из Украины.

На конец сентября 2025 года наибольшее количество заявлений на получение статуса беженца в Польше подали граждане:

Украины — 6,2 тыс. человек

Беларуси — 2,3 тыс. человек

россии — 0,5 тыс. человек

Афганистана — 0,2 тыс. человек

Таджикистана — 0,2 тыс. человек

В первые три квартала 2025 года Управление по делам иностранцев выдало решение для 7600 человек.

Положительные решения получили 3100 иностранцев. Больше всего в этой группе украинцев — 1,5 тыс. человек, белорусов — 1,3 тыс. человек, россиян — 70 человек. Отказы получили 2200 иностранцев.

Больше всего негативных решений выдано гражданам Украины — 1,4 тыс. человек, россии — 300 человек, беларуси — 100 человек.

Как сообщили в Управлении по делам иностранцев, 2300 производств были приостановлены. Это касалось главным образом граждан Украины — 700 человек, Эфиопии — 200 человек, беларуси — 100 человек. Дела были прекращены главным образом из-за выезда иностранца из Польши до вынесения решения по существу.

Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, предусматривающий существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство.

Увеличение минимального срока проживания в Польше для получения польского гражданства с трех до 10 лет предусмотрено проектом изменений в Закон о польском гражданстве.

Напомним, что Польская пограничная служба анонсировала масштабное расширение системы электронного мониторинга на украинском направлении. Современный барьер будет построен в двух пограничных воеводствах — Люблинском и Подкарпатском. Общая протяженность системы составит 535 км. В рамках проекта уже:

установили около 300 столбов с камерами,

смонтировали 400 тепловизионных и дневно-ночных камер,

обустроили телекоммуникационный контейнер,

открыли Центр наблюдения в штаб-квартире пограничников в Перемышле.

В настоящее время электронное наблюдение работает на отдельных участках в Ярославском и Перемышльском повитах.

А с 12 октября начала действовать система EES (Entry/Exit System ), которая будет фиксировать данные иностранцев, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

