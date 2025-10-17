0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году

Личные финансы
11
Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году
Международная защита в Польше: скольким украинцам отказали в 2025 году
В 2025 году около 11 200 иностранцев подали заявления о международной защите в Польше. Это примерно на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольшей группой иностранцев по-прежнему остаются граждане Украины.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Международная защита (в виде статуса беженца или дополнительной защиты) предоставляется иностранцу, если в стране происхождения ему грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья.
Читайте также
С 27 марта 2025 г. действует временное ограничение на право подачи заявлений о международной защите на государственной границе с Беларусью. В результате значительно уменьшилось количество заявлений от иностранцев, которые подают заявления в пункты Пограничной службы, расположенные вблизи польско-белорусской границы. Однако выросло количество заявителей из Украины.
На конец сентября 2025 года наибольшее количество заявлений на получение статуса беженца в Польше подали граждане:
  • Украины — 6,2 тыс. человек
  • Беларуси — 2,3 тыс. человек
  • россии — 0,5 тыс. человек
  • Афганистана — 0,2 тыс. человек
  • Таджикистана — 0,2 тыс. человек
В первые три квартала 2025 года Управление по делам иностранцев выдало решение для 7600 человек.
Положительные решения получили 3100 иностранцев. Больше всего в этой группе украинцев — 1,5 тыс. человек, белорусов — 1,3 тыс. человек, россиян — 70 человек. Отказы получили 2200 иностранцев.
Больше всего негативных решений выдано гражданам Украины — 1,4 тыс. человек, россии — 300 человек, беларуси — 100 человек.
Как сообщили в Управлении по делам иностранцев, 2300 производств были приостановлены. Это касалось главным образом граждан Украины — 700 человек, Эфиопии — 200 человек, беларуси — 100 человек. Дела были прекращены главным образом из-за выезда иностранца из Польши до вынесения решения по существу.
Ранее Президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм проект закона, предусматривающий существенное ужесточение требований для иностранцев, в частности украинцев, претендующих на польское гражданство.
Увеличение минимального срока проживания в Польше для получения польского гражданства с трех до 10 лет предусмотрено проектом изменений в Закон о польском гражданстве.
Напомним, что Польская пограничная служба анонсировала масштабное расширение системы электронного мониторинга на украинском направлении. Современный барьер будет построен в двух пограничных воеводствах — Люблинском и Подкарпатском. Общая протяженность системы составит 535 км. В рамках проекта уже:
  • установили около 300 столбов с камерами,
  • смонтировали 400 тепловизионных и дневно-ночных камер,
  • обустроили телекоммуникационный контейнер,
  • открыли Центр наблюдения в штаб-квартире пограничников в Перемышле.
В настоящее время электронное наблюдение работает на отдельных участках в Ярославском и Перемышльском повитах.
А с 12 октября начала действовать система EES (Entry/Exit System), которая будет фиксировать данные иностранцев, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.
Мы подготовили руководство для 1 поездки, которое смотрите по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems