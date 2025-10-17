0 800 307 555
Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине

Личные финансы
В Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста (6 — 12 гривен за килограмм).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
Снова стали снижаться цены на картофель (10 — 12 гривен за килограмм) и морковь (9 — 12 гривен за килограмм).
Существенное снижение предложения помидоров позволило продавцам повысить отпускные цены (20 — 50 гривен за килограмм). Четвертую неделю подряд растут цены на огурец (40−75 гривен за килограмм). Подорожал сладкий перец (55 — 70 гривен за килограмм). Цены на кабачок выросли, а баклажан продавался дешевле, чем неделей ранее.
Пекинская капуста подешевела (25−35 гривен за килограмм), брокколи подорожала (45−60 гривен за килограмм), а диапазон цен на цветную расширился (35−55 гривен за килограмм). Выросли цены на чеснок (70 — 140 гривен за килограмм). Зелень, кроме зеленого лука, подорожала.

Какие цены на фрукты

Фруктово-ягодный сегмент отметился ростом цен на арбуз (8 — 15 гривен за килограмм) и дыню (30 — 40 гривен за килограмм). Черника продолжает дорожать (220 — 400 гривен за килограмм), а цены на малину немного снизились (200 — 400 гривен за килограмм).
Нектарин подорожал (80−110 гривен за килограмм), а стоимость персика уменьшилась (45−90 гривен за килограмм). Активные продажи сливы и винограда привели к снижению цен.
Телеканал 24
