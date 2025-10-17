Сколько украинцев смогут пройти бесплатный чекап здоровья — ответ Минздрава (сумма, сроки) Сегодня 10:04 — Личные финансы

В Украине со следующего года планируют ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан от 40 лет. В первый год действия программы бесплатного скрининга здоровья его смогут пройти около 5 млн украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, пишет interfax.

«Это будет бесплатно. Ожидается, что в следующем году такую ​​программу смогут пройти не менее 5 миллионов человек. Всего в Украине около 19 млн человек в возрасте от 40 лет», — — сказала она.

Стоимость

Цена скрининга будет составлять 2 тыс. грн, которые будут уплачены государством за предоставленные в рамках программы медуслуги.

Пациент будет самостоятельно выбирать заведение, где сможет пройти скрининг.

Национальная служба здоровья Украины будет мониторить внесение информации о проведенном скрининге в электронную систему здравоохранения.

Как сообщалось со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко, программа скрининга предусматривает генерирование карты, на которую поступают средства. Человек выбирает себе удобное время и больницу, где может сделать этот чекап. Минздрав рассчитывает, что к программе присоединятся и частные клиники.

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрело 10 млрд грн на адресную выплату для граждан в возрасте от 40 лет на прохождение комплексного скрининга здоровья (чекапа), в который войдут проверка на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и состояние ментального здоровья.

Ранее писали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что такой медосмотр будет включать в себя обследование на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. По его словам, это болезни, являющиеся главной причиной преждевременной смертности и потери трудоспособности.

«Большинство из них можно выявить и эффективно лечить, если действовать вовремя. Государство полностью оплатит чекап, а человек сможет выбрать любое заведение — государственное, коммунальное или частное», — говорил Ляшко.

Справка Finance.ua:

Минздрав сообщает: заключив декларацию с врачом первичной медицинской помощи (ПМП), пациент имеет право получить бесплатно ряд лабораторных диагностических исследований и быстрых тестов. Непосредственно в кабинете врач может осмотреть пациента, провести скрининг (исследование) на определенные заболевания, сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания. Бесплатно можно пройти:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), отоофтальмоскопию, измерение остроты зрения;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических, диабета и т. п. ;

; раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Также в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

общий холестерин;

глюкоза крови.

