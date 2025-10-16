В Украине могут создать «народные IPO»: как это будет работать Сегодня 16:02 — Личные финансы

В Украине могут создать «народные IPO»: как это будет работать

Многие украинцы хотели бы вкладывать свои средства, однако не знают, куда именно их инвестировать. Сейчас у них на руках примерно 1 трлн гривен. Поэтому возникает вопрос в привлечении инструмента, от которого люди получали бы условия равные с ОВГЗ, но при этом не создавали конкуренции облигациям.

Об этом рассказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в ходе Киевского международного экономического форума , который проходит сегодня, 16 октября.

Именно поэтому НКЦБФР предлагает привлечь индивидуальные инвестиционные счета, которые весьма удачно работают в мировой практике.

Как это будет работать

Эти счета будут доступны гражданам Украины и физическим лицам, а их учет будут вести инвестиционные фирмы, которые получат соответствующую лицензию от НКЦБФР.

Инвестиционный счет позволит гражданам получить налоговую льготу: если не выводить деньги с этого счета в течение пяти лет, они получат право вывести все доходы, полученные на этот счет, без налогов. Главное условие — вкладываться в определенные инструменты и не выводить средства в течение пяти лет.

«Это позволит людям проинвестировать средства в другой инструмент, кроме ОВГЗ. Потому что сейчас без налогов у нас только ОВГЗ. Мы хотим сделать так, чтобы инвестиции через индивидуальные инвестиционные счета выводились без налогообложения. Поэтому человеку, когда он забирает деньги, не нужно будет тратить время на то, чтобы посчитать налоги и их уплатить», — говорит Магомедов.

Что это даст:

украинцы — получат инструмент для вложений, отличный от ОВГЗ;

государству это позволит привлечь в экономику страны средства из-за пределов банковской системы.

Что касается вопроса того, куда именно будут вкладываться средства с инвестиционных счетов, то Магомедов отметил, что сначала предлагается докомпоновать счета акциями доходных государственных компаний, которые уплачивают дивиденды. Поэтому нужно дать пример бизнесу, что можно привлечь деньги.

«Как идея для народного IPO — это, например, продавать по 7% акций прибыльных государственных компаний», — говорит эксперт.

Речь идет, например, о крупных стратегически важных предприятиях, которые каждый год платят дивиденды — НАК «Нафтогаз Украины», «Энергоатом» и «ПриватБанк».

Он также рассказал, почему выбрали именно 7%. Это доля, превышающая 5%, поэтому риск принудительного выкупа акций исключен. В то же время она меньше 10%, что позволяет государству сохранить контроль над компаниями.

Конечная цель такой инициативы, подчеркивает Магомедов — создать условия, чтобы через три года после запуска этого проекта в Украине появилось 5 млн инвесторов в ценные бумаги.

