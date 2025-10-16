0 800 307 555
Какой категории населения труднее всего найти работу

Какой категории населения труднее всего найти работу
Среди 55 тысяч работодателей, где работают более 4 млн человек, трудности с поиском работы возникают у внутренне перемещенных людей. Это объясняется частой сменой места жительства и низкой мотивацией.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
Также трудно найти работу ветеранам из-за отсутствия необходимой профквалификации и необходимости адаптации, у людей с инвалидностью — из-за потребности в особых условиях труда, а у людей в возрасте 60+ - из-за низкой мотивации к овладению современными технологиями.
Человеку постарше труднее трудоустроиться. Хотя опрос показал, что работодатели готовы обеспечивать их рабочими местами. Более того, сейчас более 13% работников среди всех работающих в Украине, или более 550 тысяч — это люди в возрасте 60+.
«Вакансии для людей пенсионного возраста есть, просто нужно правильно общаться с людьми, чтобы выявить их способности. С начала года мы трудоустроили 18 тысяч человек в возрасте 60+. Больше всего — в Киеве, Днепропетровщине и Львовщине», — сказала Жовтяк.
По словам Жовтяк, в целом по структуре получателей услуг молодежь составляет 25% всех соискателей работы. С начала года почти 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет.
Люди 35−55 лет составляют до 30%, а старше 55 лет — 18%. Проще всего найти работу высококвалифицированным работникам с соответствующей зарплатой. Но их как раз и дефицит.

Справка Finance.ua:

  • В сентябре украинские предприятия все чаще жаловались на трудности с поиском работников как квалифицированных, так и неквалифицированных. Параллельно сохраняются другие ключевые проблемы, влияющие на развитие бизнеса: от перебоев с электроэнергией до разрыва цепочек поставок.
  • Тройка основных проблем в сентябре 2025 года осталась неизменной:
  • нехватка рабочей силы — 60%;
  • рост цен на сырье и товары — 55%;
  • опасно работать — 51%.
  • Среди других проблем, которые указывают предприниматели: уменьшение спроса (25%), сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по Украине (18%) и разрыв цепочек поставок (17%).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
