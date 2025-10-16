0 800 307 555
ру
Схемы с «юристами земельных отношений»: о чем идет речь

Личные финансы
17
Рынок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения в Украине был открыт еще более 4 лет назад (и даже практически два года назад были существенно увеличены лимиты владения одним лицом), растет количество случаев разного рода мошенничеств вокруг этого рынка.
Об этом говорится в нашей статье Мошеннические схемы на рынке купли-продажи сельхозземель физлицами.

Схемы с «юристами земельных отношений»

Фиксируются такие случаи использования поддельных документов, фиктивного наследования и манипуляций в госреестрах.
Например
В Харькове один человек выдавал себя за «юриста по земельным отношениям» и за обещания предоставить семь земельных участков в собственность, запросил более 50 тыс. долларов.
«Но юридического статуса не было, и земля в результате не была передана. Этот случай иллюстрирует, как рядовые граждане становятся жертвами мошенничества, когда доверяют псевдоспециалистам. Также в Житомирской области разоблачили схему, в рамках которой 75 земельных участков общины пытались переоформить на подставных лиц. Злоумышленники подавали техническую документацию с ложными сведениями (якобы уже есть построенные дома), используя „карманных“ нотариусов, чтобы изменить реестры. Арест участков был наложен после разоблачения схемы», — добавляет он.
Специалисты отмечают, хотя контроль над регистрационными действиями усилился, проверки нотариусов также имеют место, но такие «серые» еще не исчезли, особенно там, где слабая документация или запутанная история владения.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
