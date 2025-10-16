Схемы с «юристами земельных отношений»: о чем идет речь Сегодня 21:33 — Личные финансы

Схемы с «юристами земельных отношений»: о чем идет речь

Рынок купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения в Украине был открыт еще более 4 лет назад (и даже практически два года назад были существенно увеличены лимиты владения одним лицом), растет количество случаев разного рода мошенничеств вокруг этого рынка.

Схемы с «юристами земельных отношений»

Фиксируются такие случаи использования поддельных документов, фиктивного наследования и манипуляций в госреестрах.

Например

В Харькове один человек выдавал себя за «юриста по земельным отношениям» и за обещания предоставить семь земельных участков в собственность, запросил более 50 тыс. долларов.

«Но юридического статуса не было, и земля в результате не была передана. Этот случай иллюстрирует, как рядовые граждане становятся жертвами мошенничества, когда доверяют псевдоспециалистам. Также в Житомирской области разоблачили схему, в рамках которой 75 земельных участков общины пытались переоформить на подставных лиц. Злоумышленники подавали техническую документацию с ложными сведениями (якобы уже есть построенные дома), используя „карманных“ нотариусов, чтобы изменить реестры. Арест участков был наложен после разоблачения схемы», — добавляет он.

Специалисты отмечают, хотя контроль над регистрационными действиями усилился, проверки нотариусов также имеют место, но такие «серые» еще не исчезли, особенно там, где слабая документация или запутанная история владения.

