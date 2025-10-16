Количество украинцев, ищущих защиту в Германии, выросло в 10 раз: почему так Сегодня 09:34 — Личные финансы

Количество украинцев, ищущих защиту в Германии, выросло в 10 раз: почему так

Количество украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в десять раз.

Об этом сообщила Представитель МВД Германии, передает Украинская правда.

По ее словам, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы.

«С примерно 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 000 в неделю «, — сказала она.

По данным МВД Германии, в настоящее время невозможно оценить, насколько это явление временное.

Читайте также Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах

Напомним, Германия сегодня является лидером по количеству украинских беженцев, нашедших здесь убежище. Это неудивительно, ведь статус временной защиты дает нашим землякам широкие возможности для жизни и работы. Однако если есть планы строить долгосрочное будущее в Германии, следует думать о переходе на другие основания для проживания.

Германия активно заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому именно трудоустройство (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) является одним из самых удобных путей для получения вида на жительство.

Напомним, по состоянию на 2025 год в Германии находится более 1,1 млн украинских беженцев (по некоторым оценкам — около 1,17−1,25 млн человек). Однако только около 19−25% из них официально трудоустроены — это один из самых низких показателей. С января 2025 года трудоспособные лица, отказывающиеся от предложений по трудоустройству в Германии, могут потерять 30% пособия на три месяца.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.