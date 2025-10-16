0 800 307 555
Количество украинцев, ищущих защиту в Германии, выросло в 10 раз: почему так

Количество украинцев, ищущих защиту в ФРГ, выросло в десять раз.
Об этом сообщила Представитель МВД Германии, передает Украинская правда.
По ее словам, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет привела к увеличению количества заявок на защиту от этой группы.
«С примерно 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 000 в неделю «, — сказала она.
По данным МВД Германии, в настоящее время невозможно оценить, насколько это явление временное.
Напомним, Германия сегодня является лидером по количеству украинских беженцев, нашедших здесь убежище. Это неудивительно, ведь статус временной защиты дает нашим землякам широкие возможности для жизни и работы. Однако если есть планы строить долгосрочное будущее в Германии, следует думать о переходе на другие основания для проживания.
Германия активно заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому именно трудоустройство (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) является одним из самых удобных путей для получения вида на жительство.
Напомним, по состоянию на 2025 год в Германии находится более 1,1 млн украинских беженцев (по некоторым оценкам — около 1,17−1,25 млн человек). Однако только около 19−25% из них официально трудоустроены — это один из самых низких показателей. С января 2025 года трудоспособные лица, отказывающиеся от предложений по трудоустройству в Германии, могут потерять 30% пособия на три месяца.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Деньги
