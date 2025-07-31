Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах — Finance.ua

Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах Сегодня 17:35 — Личные финансы

Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах

Германия сегодня лидирует по количеству украинских беженцев, которые нашли здесь убежище. Это не удивительно, ведь статус временной защиты предоставляет нашим землякам широкие возможности для жизни и работы.

Германия активно заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому именно трудоустройство (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) является одним из самых удобных путей для получения вида на жительство.

Если у вас высшее образование, нашли официальную работу с соответствующей вашей квалификации зарплатой, то можете претендовать на «Голубую карту ЕС» (Blaue Karte EU): для высококвалифицированных специалистов с университетским образованием и минимальной зарплатой (в 2025 году — ориентировочно 45−50 тыс. евро в год).

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Эта карта значительно ускоряет получение ВНЖ и дает преимущество, в частности, в процессе воссоединения семьи. Для менее квалифицированных работ также есть варианты, хотя процесс получения разрешения может быть дольше. В некоторых случаях (для неквалифицированных работ) может потребоваться разрешение Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), подтверждающее отсутствие претендентов из ЕС на эту позицию.

В общем, немецкие власти идут навстречу, постоянно упрощая иммиграционное законодательство, чтобы привлекать иностранных специалистов.

Также Finance.ua в этом материале подробно объясняет, что нужно, чтобы получить ВНЖ еще в 2 странах Европы:

Напомним, по состоянию на 2025 год в Германии находится более 1,1 млн украинских беженцев (по некоторым оценкам — около 1,17−1,25 млн человек). Однако только около 19−25% из них официально трудоустроены — это один из самых низких показателей.

С января 2025 года трудоспособных лиц, отказывающихся от предложений по трудоустройству в Германии, могут лишить 30% пособия на три месяца.

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