Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах — Finance.ua

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Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах

Личные финансы
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Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах
Вид на жительство в Германии: фокус на квалифицированных кадрах
Германия сегодня лидирует по количеству украинских беженцев, которые нашли здесь убежище. Это не удивительно, ведь статус временной защиты предоставляет нашим землякам широкие возможности для жизни и работы.
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Германия активно заинтересована в квалифицированных кадрах, поэтому именно трудоустройство (Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit) является одним из самых удобных путей для получения вида на жительство.
Если у вас высшее образование, нашли официальную работу с соответствующей вашей квалификации зарплатой, то можете претендовать на «Голубую карту ЕС» (Blaue Karte EU): для высококвалифицированных специалистов с университетским образованием и минимальной зарплатой (в 2025 году — ориентировочно 45−50 тыс. евро в год).
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Эта карта значительно ускоряет получение ВНЖ и дает преимущество, в частности, в процессе воссоединения семьи. Для менее квалифицированных работ также есть варианты, хотя процесс получения разрешения может быть дольше. В некоторых случаях (для неквалифицированных работ) может потребоваться разрешение Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), подтверждающее отсутствие претендентов из ЕС на эту позицию.
В общем, немецкие власти идут навстречу, постоянно упрощая иммиграционное законодательство, чтобы привлекать иностранных специалистов.
Также Finance.ua в этом материале подробно объясняет, что нужно, чтобы получить ВНЖ еще в 2 странах Европы:

Как получить вид на жительство и закрепиться в Европе (часть 1)

Напомним, по состоянию на 2025 год в Германии находится более 1,1 млн украинских беженцев (по некоторым оценкам — около 1,17−1,25 млн человек). Однако только около 19−25% из них официально трудоустроены — это один из самых низких показателей.
С января 2025 года трудоспособных лиц, отказывающихся от предложений по трудоустройству в Германии, могут лишить 30% пособия на три месяца.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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