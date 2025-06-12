Как получить льготную ипотеку в Германии — Finance.ua

Как получить льготную ипотеку в Германии Сегодня 08:03 — Недвижимость

Как получить льготную ипотеку в Германии

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину значительная часть украинских беженцев отправилась искать защиту в Германии. Со временем для многих украинцев за рубежом вопрос аренды жилья перерос в желание приобрести собственное.

Какие льготные кредиты на жилье есть в Германии — рассказали в статье Finance.ua.

Что с ценами на недвижимость в Германии

Да, рынок недвижимости в Германии остается дорогим и демонстрирует постепенный рост цен. В 2025 году средняя стоимость квадратного метра жилья составляет 4161 евро, что на 0,9% выше по сравнению с прошлым годом.

Среди городов-лидеров по стоимости приобретения жилья самым дорогим остается Мюнхен с ценой почти 7400 евро за квадратный метр. Среди самых дорогих городов также Франкфурт-на-Майне (более 5800 евро за квадратный метр), Штутгарт и Гамбург (почти 5300 евро за квадратный метр).

Дешевле жилье в таких городах, как Вупперталь, Дуйсбург, Бохум, Эссен и Дортмунд, где цены за квадратный метр колеблются от 2400 до 3 тыс. евро.

Ипотека в Германии

Купить квартиру в ипотеку в Германии могут не только граждане этой страны, но и иностранцы. К тому же, нет требования, что это обязательно должны быть жители стран ЕС. То есть такая опция доступна и украинцам. И учтите, что покупка недвижимости не дает права на получение вида на жительство или перспектив получения гражданства.

Хотя для иностранцев условия приобретения жилья несколько отличаются, чем для граждан Германии, они все равно достаточно выгодны. Украинцы могут оформить ипотеку сроком от 5 до 20 лет с процентной годовой ставкой от 3,5 до 5%.

В то же время, важно быть готовым уплатить первый взнос в размере около 50% стоимости жилья. Еще один секрет — недвижимость на первичном рынке покупать выгоднее, чем на вторичном.

Покупка недвижимости в Германии должна быть долгосрочной инвестицией. Ведь если владелец захочет продать ее раньше, чем через 10 лет после покупки, придется заплатить налог в размере 25% от ее стоимости.

Что нужно для получения кредита на жилье? Чтобы банк согласовал ипотеку, вам могут выдвинуть следующие условия:

трудоустройство в немецкой компании со сроком работы не менее 3 месяцев;

заработная плата не менее 3 тыс. евро;

вид на жительство, разрешение на проживание в стране, (наличие гражданства);

возраст от 21 до 65 лет (у граждан старше 50 лет шансы на согласование кредита меньше).

Требования могут быть еще более строгими, если вы оформляете кредит в Германии впервые.

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В то же время, в стране существуют и льготные программы для приобретения недвижимости. Например, помощь могут получить семьи с несовершеннолетними детьми по программе Baukindergeld.

Поддержка предоставляется семьям, купившим квартиру или дом в Германии после 1 января 2018 года, проживают в нем, а ребенку или детям нет 18 лет.

После согласования заявки на каждого ребенка в семье государство выплачивает ежемесячно по 100 евро, а общая сумма пособия составляет 12 тыс. евро на одного ребенка.

Более подробно об условиях приобретения жилья в странах Европы читайте в статье по ссылке.

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