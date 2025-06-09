Трудоустройство в Германии для украинцев: где искать работу — Finance.ua

Трудоустройство в Германии для украинцев: где искать работу Сегодня 08:02 — Личные финансы

Трудоустройство в Германии для украинцев: где искать работу

Германия — одна из самых популярных стран среди украинцев, выехавших из-за войны. По состоянию на начало 2025 года здесь находится более 1 миллиона украинских беженцев со статусом временной защиты. Многие из них уже ищут работу или планируют выходить на рынок труда.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как и где найти работу в Германии, на какие вакансии есть спрос и сколько можно заработать.

Вакансии и зарплаты в Германии

Средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила 50 493 евро, то есть в месяц около 4 200 евро (195 тысяч гривен). Это до вычета налогов и социальных взносов. Их сумма может быть разной и зависит от многих факторов.

Многие вакансии в Германии в сфере здравоохранения — ищут медсестер, сиделок. В логистике и на складах. В сфере услуг — уборщицы, работники гостиниц, ресторанов. Также востребованы высококвалифицированные специалисты — инженеры и программисты. Впрочем, украинцы без знания языка могут претендовать только на вакансии, не требующие высокой квалификации.

Больше всего вариантов работы на складах. Например, ищут людей для упаковки чая Lipton, косметики Make up, шоколада Mondelez и т. д. К примеру, работнику на складе одежды Adidas обещают 2,6 тыс. евро в месяц (121 тысяча гривен).

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Уборщикам и горничным, работающим в гостиницах, предлагают зарплату «чистыми» 1 900 евро в месяц (88,5 тыс. гривен). Посудомойщики могут зарабатывать от 1 400 евро (65 тыс. гривен) в месяц. Поварам платят около 3 тысяч евро (139 тыс. гривен), столько же может зарабатывать и маляр-шпаклевщик.

В Германии часто ищут сиделок с возможностью проживания. За такую ​​работу платят от 1,5 тысячи евро (69 тыс. гривен) в месяц, однако для трудоустройства нужно владеть немецким.

Какие документы нужны для трудоустройства

Украинцы, приезжающие в Германию, оформляют разрешение на временное жительство (Aufenthaltstitel) на основании параграфа 24 Закона о правовом статусе иностранцев. Трудоустроиться в стране можно после получения этого разрешения.

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Ресурсы для поиска работы

Федеральное агентство труда (Bundesagentur für Arbeit). Государственное учреждение располагает большой базой вакансий и консультирует.

Местные центры занятости (Jobcenter). Здесь помогают с поиском работы и оформлением социальных выплат.

Интернет-порталы по поиску работы. Самостоятельно искать вакансии можно здесь: Indeed.de, StepStone.de.

Частные кадровые агентства. Они предлагают временные и постоянные вакансии.

Украинские организации в Германии. Здесь также оказывают информационную поддержку гражданам, которые ищут работу.

Справка Finance.ua:

Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки. Изменения включают уменьшение выплат, новые штрафы за безработицу, ограничение программ воссоединения семей и усиление контроля на границах;

в Германии возможности для заработка украинцев шире, чем в Польше. Средняя зарплата для работающих по найму украинцев в 2025 году составляет 2200−2800 евро брутто в месяц.

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