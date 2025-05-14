Средняя зарплата в Германии в 2025 году: сколько платят в разных отраслях — Finance.ua

Средняя зарплата в Германии в 2025 году: сколько платят в разных отраслях Сегодня 14:05 — Мир

Средняя зарплата в Германии в 2025 году: сколько платят в разных отраслях

Средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила 50 493 евро (брутто), то есть в месяц это около 4207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро).

Об этом сообщает портал ukrainianingermany.

В то же время, если брать Восточную и Западную часть Германии, то последний уровень годовой зарплаты выше: 46 900 евро по сравнению с 39 250 евро в восточных землях.

Города с самыми высокими зарплатами в Германии:

Мюнхен — 58 000 евро в год;

Нюрнберг — 50 750 евро;

Аугсбург — 50 000 евро;

Гамбург — 52 000 евро;

Баден-Вюртемберг, Хессен — около 50 250 евро.

Важное значение имеет образование: у тех, кто окончил ВУЗы, годовая зарплата составляет примерно 57 500 евро/год — тогда как у работников без высшего образования — 41 000 евро.

Те, у кого опыт работы более 20 лет, получают 48 000 евро/год, работники без опыта (до 1 года) — 38 250 евро.

Для понимания: медианная зарплата в Германии немного ниже — примерно 3 800 евро. Медианная зарплата — это та, которая делит всех работников на две группы: половина зарабатывает больше, а половина меньше. Этот показатель лучше отражает «реальную» картину, потому что его не искажают высокие доходы.

Зарплаты по профессиям

IT и технологии. Издание отмечает, что программисты и специалисты по кибербезопасности могут рассчитывать на зарплату от 5000 до 6000 евро в месяц. А если вы работаете в крупной компании или на более высоком посту — можете зарабатывать еще больше.

Медицина. К примеру, хирурги могут зарабатывать от 6500 до 10 000 евро в месяц. А те, кто работает в узких специализациях, — еще больше.

Инженеры. Средняя зарплата инженеров в Германии — где-то 4 500 евро в месяц, но если у вас хорошая квалификация и опыт, то она может подниматься до 6000 евро и даже больше.

Образование. Учителя в школах получают от 3000 до 5000 евро в месяц. Конечно, преподаватели в университетах могут получать немного больше.

Большие состояния не рождается в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит более широко и видит глубже. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.