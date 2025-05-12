Минимальная зарплата в Германии в 2025 году (профессии, где выплачивается) — Finance.ua
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Минимальная зарплата в Германии в 2025 году (профессии, где выплачивается)

Личные финансы
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Минимальная зарплата в Германии в 2025 году (профессии, где выплачивается)
Минимальная зарплата в Германии в 2025 году (профессии, где выплачивается)
С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет €12.82 в час или примерно €2051-€2222 в месяц за 40 рабочих часов. Как сообщает сервис Statistisches Bundesamt, размер выплат в стране повышается несколько раз в год.
А средняя зарплата в Германии составляет около €4207 в месяц, что для наших сограждан является достойным уровнем.
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Минимальная зарплата в Германии до и после налогов
Минимальная зарплата действует для всех сфер деятельности и регионов, а также распространяется на неполный рабочий день. В течение года она может быть повышена.
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Трудно сказать, какова минимальная зарплата в Германии после налогов — сумма зависит от налоговой ставки, системы страхования и федеративной земли, но приблизительное число составляет €1550 в месяц.
Категории работников, которым разрешено выплачивать меньше минималки:
  • учащиеся и стажеры;
  • волонтеры;
  • молодые люди до 18 лет без профессионального образования;
  • независимые подрядчики;
  • самозанятые и фрилансеры;
  • лица, которые были безработными 12 и более месяцев, могут получить меньшую минималку в первые 6 месяцев работы.
В других случаях работодатели обязаны выплачивать минимум, в противном случае будут строго наказаны. Это касается даже иностранных граждан — украинским работникам тоже должны платить минимум €12.82 в час.
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Профессии, где выплачивается минимальная зарплата
Низкие денежные выплаты в ФРГ получают работники низкоквалифицированных сфер. Это сельское хозяйство, логистика, уборка помещений, строительство, электротехнические работы.
Сайт Gehalt разъясняет, что нередко минимальная зарплата в Германии за месяц может выплачиваться кассирам, работникам складов, посудомойкам, пекарям, помощникам по уходу за пожилыми людьми.
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Ранее мы писали, что количество безработных в Германии в январе 2025 года достигло почти трех миллионов, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.
По предварительным официальным данным, уровень безработицы в Германии вырос на 0,4 пункта с декабря 2024 г. и достиг 6,4%.
Это означает, что количество безработных в стране увеличилось на 187 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составило 2,993 миллиона.
Резкий рост безработицы в январе типичен, поскольку многие сезонные трудовые контракты заканчиваются с Новым годом, а работы, зависящие от погоды, например, в строительстве, приостанавливаются.
Напомним, Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой.

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По материалам:
Finance.ua
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