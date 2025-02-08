Безработица в Германии достигла рекордного уровня за десятилетие — Finance.ua

Безработица в Германии достигла рекордного уровня за десятилетие Сегодня 22:18 — Мир

Безработица в Германии достигла рекордного уровня за десятилетие

Число безработных в Германии в январе 2025 года достигло почти трех миллионов, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие.

Об этом, как сообщает DW, показали данные Федерального агентства по занятости Германии.

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По предварительным официальным данным, уровень безработицы в Германии вырос на 0,4 пункта с декабря 2024 г. и достиг 6,4%.

Это означает, что количество безработных в стране увеличилось на 187 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составило 2,993 миллиона.

В последний раз количество безработных в январе было выше в 2015-м, когда их было 3,032 миллиона.

Почему растет безработица

Резкий рост безработицы в январе типичен, поскольку многие сезонные трудовые контракты заканчиваются с Новым годом, а работы, зависящие от погоды, например, в строительстве, приостанавливаются.

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В то же время немецкие работодатели считают данные, опубликованные Федеральным агентством занятости, тревожным сигналом.

По словам президента Конфедерации германских ассоциаций работодателей Германии Райнера Дульгера, «экономическая и структурная слабость немецкой экономики со всей силой бьет по рынку труда».

Напомним, Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этого является нехватка рабочей силы.

Європейська правда По материалам:

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