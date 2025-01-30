Поддержка малого и среднего бизнеса: Украина и Германия продлили программу на три года — Finance.ua
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Поддержка малого и среднего бизнеса: Украина и Германия продлили программу на три года

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Поддержка малого и среднего бизнеса: Украина и Германия продлили программу на три года
Поддержка малого и среднего бизнеса: Украина и Германия продлили программу на три года
Украина и Германия продлили программу развития бизнеса для малых и средних предприятий «Партнерство в бизнесе с Германией».
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Федеративной Республики Германия в Украине Мартин Егер подписали Совместную декларацию об обновлении и продолжении программы развития бизнеса для малых и средних предприятий «Партнерство в бизнесе с Германией».
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«Сегодня мы обновляем программу сотрудничества с Германией и продлеваем ее действие на три года», — заявила Свириденко.

Для чего это

  • Программа направлена ​​на установление деловых контактов между украинскими предпринимателями и немецким бизнесом и общинами.
  • В рамках программы Минэкономики и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) будут организованы конкурсы для руководителей украинских МСП.
  • Победители получат возможность пройти обучение онлайн и в Германии, принять участие в практических семинарах, посетить немецкие компании и установить непосредственные бизнес-контакты.
Кстати, сотрудничество между Украиной и Германией в сфере развития малого и среднего бизнеса продолжается уже более 20 лет. За это время около 1900 украинских менеджеров прошли обучение, что помогло им овладеть международными бизнес-практиками и расширить экспортные возможности.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной этому стала нехватка рабочей силы.
  • 16 января Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В нем, среди прочего, ударные беспилотники, гаубицы, боеприпасы для танков Leopard.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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