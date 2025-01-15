Вклад Германии в помощь Украине составляет около 16% — Зеленский — Finance.ua
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Вклад Германии в помощь Украине составляет около 16% — Зеленский

Казна и Политика
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Вклад Германии в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 16% от всей помощи, которую получила Украина.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом во вторник.
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«Вообще Германия помогла Украине, ее вклад около 16% из всей помощи, которую получила Украина. 16% - это очень серьезные цифры, мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты защиты неба, блэкаутов, Германия, наверное, сделала один из самых больших вкладов в защиту украинского неба, строительство новейшей украинской системы противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил Германию за системы ПВО «Петриот», Iris и другие, помогающие защищать украинское небо.
Зеленский также отметил необходимость расширения производства «Гепардов» (Gepard).
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«Это так важно, и они очень сильно защищают нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую сеть», — отметил глава государства.
Он также поблагодарил Германию за лидерство вместе с Соединенными Штатами Америки в работе Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).
«Благодарны за этот союз министров обороны, где все решается ежемесячно и довольно быстро, в рассчитываемом в феврале у нас будут соответствующие встречи», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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