Вклад Германии в помощь Украине составляет около 16% — Зеленский — Finance.ua

Вклад Германии в помощь Украине составляет около 16% — Зеленский Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Вклад Германии в помощь Украине с начала полномасштабного вторжения составляет 16% от всей помощи, которую получила Украина.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский перед началом встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом во вторник.

Читайте также Жилье для беженцев из Украины в Германии в 2025 году: что нужно знать

«Вообще Германия помогла Украине, ее вклад около 16% из всей помощи, которую получила Украина. 16% - это очень серьезные цифры, мы особенно благодарны за то, что в сложные моменты защиты неба, блэкаутов, Германия, наверное, сделала один из самых больших вкладов в защиту украинского неба, строительство новейшей украинской системы противовоздушной обороны», — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил Германию за системы ПВО «Петриот», Iris и другие, помогающие защищать украинское небо.

Зеленский также отметил необходимость расширения производства «Гепардов» (Gepard).

Читайте также Германия продлила временную защиту для беженцев из Украины

«Это так важно, и они очень сильно защищают нашу критическую инфраструктуру, включая энергетическую сеть», — отметил глава государства.

Он также поблагодарил Германию за лидерство вместе с Соединенными Штатами Америки в работе Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»).

«Благодарны за этот союз министров обороны, где все решается ежемесячно и довольно быстро, в рассчитываемом в феврале у нас будут соответствующие встречи», — подчеркнул Зеленский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.