Германия продлила временную защиту для беженцев из Украины — Finance.ua

Германия продлила временную защиту для беженцев из Украины Сегодня 14:39 — Личные финансы

Германия продлила временную защиту для беженцев из Украины

В Германии продлили временную защиту для беженцев из Украины. Теперь она действует до 4 марта 2026 года в соответствии с решением Совета Европейского Союза.

Изменения в 24-й параграф Закона касательно сроков пребывания украинцев в Германии утвердил Бундесрат 22 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на официальном ресурсе Бундесрата.

Напомним, механизм временной защиты для беженцев из Украины был введен на уровне ЕС 4 марта 2022 года, сразу после начала полномасштабной войны. Это предоставляет перемещенным лицам коллективную защиту.

Система уменьшает давление на национальные системы предоставления убежища, поскольку заявления не следует рассматривать отдельно. Люди, пользующиеся временной защитой, пользуются одинаковыми правами по всему ЕС. Эти права включают:

место жительства;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинскую помощь;

социальную помощь;

доступ к образованию для детей.

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С того момента действие механизма неоднократно продлевали. Последний раз 25 июня 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года.

Справка Finance.ua:

В Германии меняют условия выплат соцпособия безработным. Правительство Германии согласовало законопроект, который вводит более жесткие требования для получателей социального пособия, известного как Bürgergeld («деньги для граждан»). Изменения еще предстоит рассмотреть немецкий парламент (Бундестаг). Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

Также мы рассказывали, какие санкции могут налагаться на украинцев, которые не соблюдают правила получения этих выплат.

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