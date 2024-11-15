С 2025 года Германия будет выпускать специальные платежные карты для беженцев — Finance.ua

С 2025 года Германия будет выпускать специальные платежные карты для беженцев Сегодня 09:30 — Финтех и Карты

С 2025 года Германия будет выпускать специальные платежные карты для беженцев

С 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, которая предусматривает выдачу специальных платежных карт вместо традиционного пособия наличными или ваучерами. Эти карты будут внедрены во всех федеральных землях.

Об этом пишет Internationalinvestment.biz.

Цель нововведения:

упростить процесс получения пособия: городские и муниципальные власти смогут просто перечислять средства на карту, вместо того, чтобы выдавать наличные или ваучеры;

повысить прозрачность использования средств;

снизить нагрузку на местные администрации.

Эта мера, по мнению правительства Германии, позволит улучшить контроль над расходами, а также сократить возможные случаи злоупотреблений.

Как это будет работать

Платежная карта для просителей убежища будет функционировать по принципу дебетовой карты.

Ежемесячное пособие, которое на сегодняшний день составляет от 400 до 500 евро, будет зачисляться на карту. Эти средства можно будет потратить исключительно на территории Германии, поскольку правительство страны ввело ограничения на использование денег за пределами страны. Это нововведение нацелено на предотвращение переводов за границу, чтобы выплаченное пособие тратилось на необходимые нужды в Германии — жилье, еду и другие базовые нужды.

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Использование новой платежной карты распространится не на всех получателей пособия.

Так, получение карты станет обязательным для всех просителей убежища, не имеющих права на трудоустройство.

Например, лица с временным правом на трудоустройство, а также получившие вид на жительство или временное разрешение на работу в ЕС освобождаются от обязательного использования карты.

Изменения в законе

Для запуска новой системы Федеральный кабинет министров Германии принял поправки к Закону о помощи для лиц, ищущих убежища, которые позволяют беженцам получать пособие в безналичной форме. Ранее такая возможность была только в отдельных регионах в рамках пилотных проектов, например в Баварии.

Поправки закрепляют обязательность новой системы во всех землях Германии и предусматривают единый стандарт использования карт.

Справка Finance.ua:

повышение минимальной зарплаты в Германии, которое состоится 1 января, повлияет на все категории работников, ведь минимальная заработная плата в Германии призвана обеспечить справедливую оплату труда и улучшить благосостояние граждан;

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Германии минимум 300 тысяч украинцев не работают и не делают попыток трудоустроиться. По его мнению, когда социальная поддержка ФРГ будет прекращена, они вынуждены будут вернуться.

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