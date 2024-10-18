В Германии заявили о росте уровня занятости украинцев — Finance.ua

В Германии заявили о росте уровня занятости украинцев 18.10.2024, 08:30 — Личные финансы

В Германии заявили о росте уровня занятости украинцев

Глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт заявил об увеличении доли трудоустроенных украинских беженцев за последний год.

Об этом он сообщил на «Форуме ключевых отраслей» в Берлине, сообщает DW.

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По данным, приведенным Шмидтом, если в прошлом году доля украинцев трудоспособного возраста, работающих в Германии, составляла 23%, то сейчас этот показатель вырос до 29% благодаря улучшению консультационных услуг.

По словам Шмидта, правительство ФРГ также много сделало для преодоления дефицита квалифицированной рабочей силы. Со следующего года у Германии будет «самое современное иммиграционное законодательство в мире», пообещал он.

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Напомним, в конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал успехом уровень трудоустройства украинцев. По состоянию на середину лета этого года 266 тысяч граждан Украины были трудоустроены в ФРГ, что было увеличением по сравнению с октябрем прошлого года на 71 тысячу.

Какая доля украинцев работает в Германии

Как проанализировала DW, абсолютная цифра трудоустроенных — 266 тысяч — трактуется по-разному. Так, самая массовая немецкая газета Bild настроена критически: «Из тех 1,1 миллиона украинцев, которые с начала войны сбежали в Германию, лишь менее четверти нашли работу, на которой они платят взносы в социальную систему». Тем временем количество украинских беженцев достигло 1,65 миллиона человек.

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Как сообщал министр труда Губертус Гайль, всего 213 тысяч украинских беженцев нашли работу, на которой они действительно платят отчисления в социальные фонды (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Остальные заняты неполный рабочий день или на так называемых минироботах (Minijobs), когда заработок составляет менее 538 евро в месяц. Такие работники по немецкому законодательству освобождены от отчислений в социальные фонды.

Если же посмотреть с другой стороны и учесть, что, по данным Федерального агентства по труду, из всех приехавших в Германию на начало 2024 года украинских беженцев трудоспособными считались около 530 тысяч, то получается: из них на работу устроились уже чуть больше половины, если учитывать и тех, кто занят неполный день

Справка Finance.ua:

правительство Германии согласовало законопроект, который вводит более жесткие требования для получателей социальной помощи, известной как Bürgergeld («деньги для граждан»). Изменения еще предстоит рассмотреть немецкому парламенту (Бундестагу). Если он утвердит новые правила, они вступят в силу в конце года.

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