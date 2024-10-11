Кто в Германии зарабатывает более 100 тысяч евро в год — Finance.ua

Кто в Германии зарабатывает более 100 тысяч евро в год Сегодня 20:01 — Личные финансы

Кто в Германии зарабатывает более 100 тысяч евро в год

Немецкие экономисты прогнозируют рецессию уже второй год подряд. Такое состояние промышленности ФРГ уже сказалось и на росте зарплат, говорится в «Отчете о зарплатах — 2025» компании по отбору персонала Robert Half.

Во многих сферах годовая зарплата превышает 100 тысяч евро

Стагнация по зарплатам наблюдалась во многих отраслях Германии, в частности, в финансовом секторе и сфере информационных технологий. Правда, как отмечают сотрудники американской компании Robert Half, во многих секторах немецкой экономики — от информационной до банковской сферы — размер годовых выплат в среднем уже давно превышает 100 тысяч евро.

В качестве примера они назвали несколько позиций:

в среднем в Германии годовая зарплата главного бухгалтера составляет 100 тысяч евро,

финансовый аналитик зарабатывает 97 750 евро,

старший риск-менеджер — 127 500 евро в год,

разработчик программного обеспечения — примерно 109 500 евро.

Речь идет, конечно, о высококвалифицированных сотрудниках.

И как свидетельствуют результаты исследования, главным стимулом повышения зарплаты своим сотрудникам для немецких работодателей остается эффективность персонала. Почти половина участвовавших в этом исследовании респондентов заявили о том, что повышают заработную плату как поощрение за достигнутые цели или для того, чтобы удержать сотрудника и повысить его мотивацию.

Что касается самих сотрудников, то каждый четвертый доволен своей заработной платой. При этом каждый четвертый готов сменить место работы, если новый работодатель предложит зарплату на 20% больше.

Как немецкие компании настроены на 2025 год

Как показали результаты опроса, все принявшие в нем участие немецкие компании с оптимизмом смотрят в 2025 год. Они собираются трудоустраивать новых постоянных сотрудников и брать на работу людей на проектной основе. При этом большинство работодателей намерено сохранить темпы набора персонала на прежнем уровне или даже повысить их.

Наибольший спрос пользуются финансисты, работники систем внутреннего контроля, специалисты по работе с клиентами и в сфере IT.

Для «Отчета о зарплатах в 2025 году» были проанализированы зарплаты как начинающих, так и работников с опытом работы. Так, например, глава отдела рисков — начинающий зарабатывает в среднем 120 500 евро в год. Сотрудник с большим опытом работы на той же позиции получает 138 000 евро в год. Разработчик баз данных на начальном этапе получает примерно 64 тысячи евро в год, высококвалифицированный сотрудник уже на продвинутом этапе своей карьеры — более 86 тысяч.

Безусловно, есть в этом отчете и должности менее перспективных сфер. Например, на административных должностях — секретаря, офис-менеджера, помощника руководителя — зарплаты далеки от отметки 100 тысяч евро. Согласно результатам исследования, секретарь на начальной стадии карьеры зарабатывает не более 35 тысяч евро в год. Позже, с обретением опыта, на этой должности можно достичь уровня зарплаты примерно 50 тысяч евро в год.

В докладе не учтены бонусы и премиальные выплаты, речь идет только о размерах зарплат.

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