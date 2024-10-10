Что такое «хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы — Finance.ua

Что такое «хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы Сегодня 17:00 — Личные финансы

Что такое «хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы, freepik.com

«Хорошая зарплата» в крупнейших столицах Европы зависит от таких факторов как место жительства, опыт, отрасль и образ жизни работника.

Об этом пишет Euronews.

В Германии валовая зарплата от 64 000 евро до 70 000 евро в год считается хорошей. Это примерно от 3300 до 3600 евро чистыми в месяц.

Зарплаты в Берлине несколько выше, чем в других городах Германии, но стоимость жизни остается ниже, чем в Лондоне и Париже. Берлин предлагает профессионалам средней карьеры зарплату от 40 000 евро до 60 000 евро брутто в год.

В Великобритании хорошая месячная чистая зарплата колеблется от 2500 до 3300 фунтов стерлингов — примерно от 2962 до 3915 евро. Но в Лондоне, где заработок на 23% выше среднего в Великобритании, хорошая зарплата будет составлять не менее 3643 евро.

Хорошая репрезентативная валовая зарплата для профессионала среднего звена в Лондоне обычно составляет от 50 000 фунтов стерлингов (59 455 евро) до 70 000 фунтов (83 235 евро) в год.

Во Франции средняя чистая месячная зарплата составляет 2587 евро, но хорошая зарплата для комфортной жизни во Франции составляет около 3200 евро в месяц. В Париже требуется не менее 3400 евро.

В Испании средняя чистая зарплата составляет 1785 евро в месяц или 2250 евро брутто. Хорошая месячная чистая зарплата оценивается примерно в 2700 евро в месяц, но в Мадриде она достигает 3185 евро, где зарплаты примерно на 18% выше средней по стране.

Профессионал средней карьеры в Мадриде может рассчитывать на заработок от 35 000 евро до 55 000 евро брутто в год.

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Валовая зарплата в диапазоне от 4100 до 6000 евро в месяц считается хорошей для комфортной жизни в Ирландии. Средняя валовая зарплата для штатных работников в стране составляет 3220 евро в месяц.

Между тем, в Риме хорошая валовая зарплата обычно колеблется от 3750 евро до 5690 евро. Зарплаты в Риме, как правило, ниже по сравнению с городами Северной Европы, но это частично уравновешивается более низкой стоимостью жизни.

Хорошая месячная валовая зарплата для других столиц:

Афины: 2250−3410 евро.

Хельсинки: €4510-€6830

Копенгаген: €5400-€8180.

Стокгольм: €3900-€5900.

Доля людей, удовлетворенных финансовым положением своих домохозяйств, колеблется от 39% в Афинах до 87% в Люксембурге. Удовлетворенность, как правило, выше в городах, расположенных в северных и западных странах ЕС.

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