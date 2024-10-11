Зарплаты в Украине не растут: кто остается самым высокооплачиваемым, кроме ІТ и ВСУ — Finance.ua
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Зарплаты в Украине не растут: кто остается самым высокооплачиваемым, кроме ІТ и ВСУ

Личные финансы
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Зарплаты в Украине не растут: кто остается самым высокооплачиваемым, кроме ІТ и ВСУ
Зарплаты в Украине не растут: кто остается самым высокооплачиваемым, кроме ІТ и ВСУ
В сентябре размер средней зарплаты, которую предлагает рынок труда соискателям, не изменился и составлял 21 500 грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Work.ua.

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Минимальное смещение зарплатной медианы было зафиксировано в некоторых областях:
  • Киевской (24 000 грн);
  • Львовской (21 500 грн);
  • Харьковской (19 170 грн).
Рост зарплат в некоторых категориях:
  • «Охрана, безопасность» — 45 000 грн, +13% к августу;
  • «Страхование» — 25 000 грн, +5%;
  • «Управление персоналом, HR» — 25 000 грн, +4%;
  • «Телекоммуникации и связь» — 24 980 грн, +4%;
  • «Строительство, архитектура» — 26 000 грн, +4%.
Самыми прибыльными профессиями (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) являются эндодонтист (55 000 грн), водитель-международник (50 000 грн), рихтовщик (45 000 грн), бурильщик, медиапродюсер, риелтор, тонировщик (40 000 грн).
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Напомним, в Национальном банке ранее сообщали, что хотя в Украине и наблюдается быстрый рост номинальных зарплат, однако реальные доходы граждан растут значительно медленнее из-за высокого уровня инфляции.
По данным Минэкономики, украинский бизнес продолжает повышать уровень заработной платы, чтобы удержать и привлечь новых квалифицированных работников. Самые высокие зарплаты, по данным министерства, в таких областях: Информация и телекоммуникации — 49 831 грн; Финансовая и страховая деятельность — 39 503 грн; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 27 308 грн; Государственное управление и оборона — 25 331 грн.
Как свидетельствуют данные OLX Работа, медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет 17 218 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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