В Україні зростають зарплати: сектори, де платять найбільше — Finance.ua

В Україні зростають зарплати: сектори, де платять найбільше Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

В Україні зростають зарплати: сектори, де платять найбільше

Український бізнес продовжує підвищувати рівень заробітних плат, щоб утримати та залучити нових кваліфікованих працівників. Середня зарплата досягла 21 тисячі гривень.

Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України за серпень, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«В умовах воєнного стану економічна активність підприємств залишалася низькою. Поряд із тим, як у 2022 році, так і у 2023−2024 роках спостерігалося зменшення кількості зареєстрованих безробітних, враховуючи продовження міграційних процесів, мобілізації до лав Збройних Сил України (такі категорії осіб припиняють реєстрацію як безробітні)», — сказано в документі.

Водночас, як зазначається, починаючи з квітня 2022 року, спостерігалося відновлення кількості застрахованих осіб, проте їх кількість у 2024 році так і не досягла довоєнного рівня, що загалом негативно вплинуло на показники ринку праці.

Джерело: Мінекономіки

Середня заробітна плата в Україні

За даними Мінекономіки, у другому кварталі середня зарплата (до відрахування податків) зросла до 20 964 грн. На сайтах пошуку роботи середня «чиста» зарплата в резюме становить 20 503 грн, у вакансіях — 19 674 грн.

Джерело: Мінекономіки

Які чинники впливали на рівень зарплат

На рівень оплати праці у 2023−2024 роках і далі впливають чинники 2022 року — наслідки активних бойових дій на значній території України, а саме:

тимчасова втрата значної території;

руйнація інфраструктури та підприємств (або їх пошкодження, що зумовило призупинення їх діяльності);

суттєві перманентні руйнування логістики;

значна кількість людей працездатного населення за кордоном (мігрантів) та в лавах Збройних Сил України, що створює значні структурні дисбаланси на ринку праці.

Рівень зарплат за видами економічної діяльності

Найвищі зарплати у таких сферах:

Інформація та телекомунікації — 49 831 грн;

Фінансова та страхова діяльність — 39 503 грн;

Професійна, наукова та технічна діяльність — 27 308 грн;

Державне управління й оборона — 25 331 грн.

Джерело: Мінекономіки

Найнижча зарплата у сфері «Освіта» — 13 862 гривні, «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» — 14 381 грн та «Тимчасове розміщення» — 15 207 грн.

Нагадаємо, у період з січня по серпень 2024 року ринок праці України зазнав значних змін. За даними аналітики OLX Робота, зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи. Медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень.

За даними Work.ua, найбільше зростання зарплат в Україні зараз відбувається там, де найнижча конкуренція серед шукачів. Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21,5 тис.

Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.