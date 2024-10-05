Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось — Finance.ua

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Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось

Мир
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Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось
Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось
Интеграция украинских беженцев в рынок труда Германии долгое время была на низком уровне, но сейчас наблюдается резкий рост показателей. Около 40% украинских беженцев в Германии уже нашли работу.
Об этом пишет Welt, ссылаясь на заявление министра труда Хубертуса Хайля.

Сколько украинцев работают в Германии

Он отмечает, что только в сентябре 8500 граждан Украины начали работу на первичном рынке труда, обучения или самозанятости — это более чем вдвое больше, чем в сентябре 2023 года.
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Сообщается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, по состоянию на июль 2024 года было трудоустроено около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию.
Из них с 213 тысяч взимался налог на социальную сферу. 53 тысячи имеют частичную занятость.
Глава Федерального агентства занятости Андреа Налес объяснила, что рынок труда пока не очень принимает украинцев, в то же время, по ее словам, «развитие событий идет в правильном направлении».
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Однако путаница в процедурах утверждения профессиональных квалификаций в Германии остается помехой.

Справка Finance.ua:

  • трудоустроенные украинцы в Германии могут вернуть переплаченные налоги. Мы рассказали, как это сделать;
  • в Германии статуса временной защиты лишились почти четверть миллиона украинских беженцев;
  • средняя стоимость за «квадрат» недвижимости в Германии по состоянию на начало 2024 года составила 3 ​​112 евро — для квартир (Wohnungen Preis) и 2 742 евро — для домов (Häuser Preis).
По материалам:
УНІАН
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