Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось — Finance.ua

Какое количество украинских беженцев в Германии трудоустроилось
Интеграция украинских беженцев в рынок труда Германии долгое время была на низком уровне, но сейчас наблюдается резкий рост показателей. Около 40% украинских беженцев в Германии уже нашли работу.
Об этом пишет Welt, ссылаясь на заявление министра труда Хубертуса Хайля.
Сколько украинцев работают в Германии
Он отмечает, что только в сентябре 8500 граждан Украины начали работу на первичном рынке труда, обучения или самозанятости — это более чем вдвое больше, чем в сентябре 2023 года.
Сообщается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, по состоянию на июль 2024 года было трудоустроено около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию.
Из них с 213 тысяч взимался налог на социальную сферу. 53 тысячи имеют частичную занятость.
Глава Федерального агентства занятости Андреа Налес объяснила, что рынок труда пока не очень принимает украинцев, в то же время, по ее словам, «развитие событий идет в правильном направлении».
Однако путаница в процедурах утверждения профессиональных квалификаций в Германии остается помехой.
Справка Finance.ua:
- трудоустроенные украинцы в Германии могут вернуть переплаченные налоги. Мы рассказали, как это сделать;
- в Германии статуса временной защиты лишились почти четверть миллиона украинских беженцев;
- средняя стоимость за «квадрат» недвижимости в Германии по состоянию на начало 2024 года составила 3 112 евро — для квартир (Wohnungen Preis) и 2 742 евро — для домов (Häuser Preis).
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