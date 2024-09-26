Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины — Finance.ua
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Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины

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Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины
Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины
Германия одобрила пакет помощи в 70 млн евро для сектора тепло- и электроснабжения Украины. Средства будут направлены на обеспечение городов и громад малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.
В среду, 25 сентября, одобрен пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло- и электроснабжения Украины.
Об этом пишет Министерство экономического сотрудничества и развития Германии.
Ожидается, что выделенные средства будут направлены на обеспечение украинских городов и громад малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.
Цель такого подхода — создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.
В Германии уверены, что создание децентрализованного и гибкого энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектроцентралей, котлов, генераторов и солнечных систем имеет целью предотвратить наихудшие последствия в пострадавших городах и громадах, особенно на фоне приближения зимы.
Благодаря такой помощи, общественные центры, больницы, школы и другие социальные объекты получат более надежное и независимое энергоснабжение.
По материалам:
УНН
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