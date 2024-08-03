Как поехать в Украину и сохранить выплаты в Германии: пошаговая инструкция для украинцев — Finance.ua

Как поехать в Украину и сохранить выплаты в Германии: пошаговая инструкция для украинцев Сегодня 16:09 — Мир

Как поехать в Украину и сохранить выплаты в Германии: пошаговая инструкция для украинцев

Украинцы, получившие временную защиту в Германии, могут посещать Украину без потери социальных выплат. Однако, для сохранения пособия и разрешения на проживание, важно соблюдать определенные правила и согласовывать свои действия с центром занятости.

Visitukraine. today рассказывает, как поступать, если нужно поехать в Украину, ссылаясь на сайт Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

Как влияют поездки на социальные выплаты

Прежде всего, нужно понимать, что требования к украинцам отличаются в зависимости от продолжительности пребывания в Украине. При этом срок, на который вы едете из Германии, нужно определить точно и заблаговременно.

«Не важно, на какой промежуток времени вы возвращаетесь: всего на три недели, на полгода или навсегда. Вы должны определиться с продолжительностью пребывания в Украине заранее, потому что в зависимости от этого действуют разные правила и предписания», — отмечают в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, действуют следующие правила:

Краткосрочные поездки: до 3 недель в год (21 календарный день). При краткосрочных поездках, при предварительном согласовании с центром занятости (Jobcenter) и временных причинах для поездки, социальные выплаты не прекращаются, и ваша регистрация в Германии остается действительной.

до 3 недель в год (21 календарный день). При краткосрочных поездках, при предварительном согласовании с центром занятости (Jobcenter) и временных причинах для поездки, социальные выплаты не прекращаются, и ваша регистрация в Германии остается действительной. Долгосрочные поездки: до 6 месяцев. При поездке дольше трех недель, социальное пособие обычно выплачивается только за три недели, а по возвращении в Германию его выплата может быть прекращена. Чтобы возобновить выплаты, необходимо подать новое заявление.



до 6 месяцев. При поездке дольше трех недель, социальное пособие обычно выплачивается только за три недели, а по возвращении в Германию его выплата может быть прекращена. Чтобы возобновить выплаты, необходимо подать новое заявление. Возвращение в Украину: если вы находитесь за пределами Германии более 6 месяцев, ваше разрешение на проживание может быть аннулировано. Иммиграционные органы могут продлить этот срок, но для этого необходимо предоставить обоснование временного отсутствия.



Длительные или уважительные причины для поездки (например, уход за членом семьи или поступление в университет) считаются не временными и могут привести к аннулированию вида на жительство.

Что необходимо сделать перед выездом в Украину

Перед выездом из Германии, в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев украинцам рекомендуют обязательно предпринять следующие шаги:

1. Согласование с центром занятости: Подайте заявление в Jobcenter за 1−2 недели до выезда, указав продолжительность поездки и ориентировочные даты выезда и возвращения.

Подайте заявление в Jobcenter за 1−2 недели до выезда, указав продолжительность поездки и ориентировочные даты выезда и возвращения. 2. Проверка срока действия вида на жительство: Убедитесь, что ваше разрешение на проживание действительно на весь период пребывания за границей. Если нужно, подайте заявление о его продлении.



Убедитесь, что ваше разрешение на проживание действительно на весь период пребывания за границей. Если нужно, подайте заявление о его продлении. 3. Информирование центра занятости: Уведомите Jobcenter о вашей поездке до выезда из страны.



Поездки в Украину возможны для украинцев с временной защитой в Германии, однако важно соблюдать все правила, чтобы избежать потери социальных выплат и аннулирования вида на жительство.

Напомним, западная часть ФРГ стала самым популярным регионом среди украинских беженцев. А в городах Берлин и Гамбург, одновременно являющихся федеральными землями, наибольшая концентрация украинцев по отношению к местным жителям.

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