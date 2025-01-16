Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні — Finance.ua

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Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Казна та Політика
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Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. У ньому, серед іншого, ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Німеччини.
До нового пакета допомоги від Німеччини увійшли:
  • 20 транспортних засобів із протимінним захистом (MRAP);
  • боєкомплект для танків Leopard 1;
  • 14 тисяч снарядів калібру 155 мм;
  • 19 тисяч патронів калібру 122 мм;
  • 600 ударних дронів HF-1;
  • 50 БпЛА Vector із запчастинами;
  • 43 безпілотники-розвідники Songbird;
  • 46 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;
  • 495 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм.
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Крім того, в планах Німеччини передати 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155 (першу з них передали цього місяця), 5 БМП Marder, 9 колісних бойових машин піхоти RCT-30 Boxer, 20 броньовиків MRAP із протимінним захистом.
Нагадаємо, раніше Федеральне міністерство економіки та захисту клімату Німеччини надало Європейському енергетичному співтовариству додаткові 65 мільйонів євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.
За матеріалами:
theБабель
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