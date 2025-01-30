В Германии снизили прогноз роста ВВП — Finance.ua

В Германии снизили прогноз роста ВВП Сегодня 18:45 — Мир

В Германии снизили прогноз роста ВВП

Немецкая экономика и в 2025 году не сможет показать существенного роста, который требуется для решения насущных проблем.

Такой неутешительный прогноз представил в четверг в Бундестаге министр экономики и защиты климата Роберт Габек.

«Германия находится в тяжелой ситуации, <…> в глубоком структурном кризисе», — констатировал Габек.

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По словам министра, правительство было вынуждено уменьшить прогноз роста валового внутреннего продукта, с поправкой на цены, до 0,3% (еще осенью ожидался рост на уровне 1,1%). Теперь рост на 1,1% ожидается в 2026 году. Это, впрочем, будет возможно, если международная конъюнктура улучшится, а протекционистские меры, которыми грозит правительство США, не будут воплощены в жизнь.

Согласно годовому экономическому отчету, который Габек представил депутатам, в прошлом году ВВП страны снизился на 0,2%; в 2023 году падение достигло 0,3%.

В четвертом квартале 2024 года ВВП был примерно на том же уровне, что и в октябре — декабре 2019 года.

В отчете отмечается, что немецкая экономика уже два года находится в стагнации и восстанавливается медленнее, чем ожидалось, в частности, из-за значительного повышения уровня цен с 2021 года.

Оппозиция возлагает вину за такую экономическую ситуацию на нынешнее коалиционное правительство.

Укрінформ По материалам:

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