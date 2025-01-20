Правительство Украины хочет вернуть беженцев из Германии из-за нехватки рабочей силы — Finance.ua

Правительство Украины хочет вернуть беженцев из Германии из-за нехватки рабочей силы Сегодня 17:48

Правительство Украины хочет вернуть беженцев из Германии из-за нехватки рабочей силы

Украина активизирует усилия по поощрению беженцев от войны вернуться из Германии домой. Причиной тому — нехватка рабочей силы.

Об этом сообщает Yahoo News

В рамках этих усилий в Берлине и, наконец, в других местах будут созданы так называемые «центры единства», которые помогут украинским беженцам с трудоустройством, жильем и возможностями получения образования.

«Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность возвращения домой», — заявил агентству DPA вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.

Чернышев, который на прошлой неделе находился в Берлине, готовясь к открытию центров, возглавляет Министерство национального единства Украины, созданное в декабре специально для поддержки возвращающихся украинцев.

После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года в Германию выехало более 1,1 миллиона украинцев — больше, чем в любую другую страну.

Читайте также Глава «Нафтогаза» Чернышев стал министром национального единства Украины

По данным правительства, сейчас на территориях, контролируемых украинским правительством, проживает всего 32 миллиона человек, тогда как на момент возвращения независимости после распада Советского Союза в 1991 году их было 52 миллиона.

По оценкам правительства в Киеве, сейчас за границей проживают от 20 до 25 миллионов украинцев.

Нехватка рабочей силы

Чернышев заявил, что в связи с сокращением численности населения Украина остро нуждается в рабочей силе, особенно в оборонной промышленности, энергетическом секторе и сфере восстановления.

«Это критически важные для нас предприятия или отрасли», — сказал министр, добавив, что репатрианты будут освобождены от военной службы, если они будут работать в этих секторах.

Однако украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или профессиональной квалификации. «Они не должны быть обузой на шее правительства», — сказал министр.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,814 млн беженцев из Украины.

Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 тысяч человек. По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:

Германия — 1,235 млн человек,

Польша — 985,1 тысяч,

Чехия — 380,4 тысяч.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.