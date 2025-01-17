ВВП Германии упал на 0,2% в 2024 году: причины рецессии второй год подряд — Finance.ua

ВВП Германии упал на 0,2% в 2024 году: причины рецессии второй год подряд Сегодня 09:34 — Мир

ВВП Германии упал на 0,2% в 2024 году: причины рецессии второй год подряд

ВВП Германии, крупнейшей экономики Европы, упал на 0,2% в 2024 году. Экономика страны падает второй год подряд, в 2023 году сокращение составило 0,3%. Производственный и строительный секторы стагнируют, в то время как сфера услуг и информационно-коммуникационный сектор растут.

Об этом сообщили в Федеральном статистическом агентстве Destatis.

По данным Destatis, ВВП Германии упал на 0,2% в 2024 году, хотя это падение на 0,3% меньше, чем в 2023-м. До этого немецкая экономика восстанавливалась после пандемии Covid-19: рост наблюдался, что в 2021 году — на 3,7%, что в 2022-м — на 1,4%.

«Экономические и структурные неурядицы воспрепятствовали лучшему экономическому развитию в 2024-м», — сказала Рут Бранд, глава Destatis.

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По словам Бранд, на сокращение ВВП Германии повлияло, в частности:

усиление конкуренции для немецкого экспорта на важных рынках сбыта;

высокие затраты на энергоносители;

все еще высокий уровень процентных ставок;

неопределенные экономические перспективы.

В 2024 году уменьшилась производительность в машиностроении и автомобильной промышленности Германии. В целом производственный сектор получил меньше дохода, а валовая добавленная стоимость по сравнению с 2023 годом значительно снизилась — на 3%. В энергоемких отраслях, таких как химическая и металлургическая промышленность, производство также оставалось на низком уровне, в частности из-за высоких цен на энергоносители.

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Строительный сектор Германии также стагнировал в 2024 году. Валовая добавленная стоимость упала еще больше по сравнению с предыдущим годом — на 3,8% С другой стороны, модернизация и новое строительство дорог, железнодорожных линий и трубопроводов способствовало увеличению гражданского строительства.

В то же время, сфера услуг в Германии выросла на 0,8% за год, однако неравномерно. Валовая добавленная стоимость в объединенном секторе торговли, транспорта и HoReCa стагнировала. Сектор розничной торговли и поставщики транспортных услуг выросли, тогда как оптовая торговля автомобилями и сектор общественного питания заработали меньше, чем в 2023 году.

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Информационно-коммуникационный сектор продолжил рост в 2024 году — на 2,5%. Аналогично продолжили развитие и сектора с большой долей государства — образование и здравоохранение. Валовая добавленная стоимость этих секторов в целом значительно выросла по сравнению с предыдущим годом — на 1,6%.

Занятость в Германии за год выросла на 0,2% или на 72 тыс. трудоустроенных. В среднем за прошлый год в Германии было занято 46,1 млн человек. В то же время, в конце года рост занятости утратил значительный импульс и несколько приостановился.

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