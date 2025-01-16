Германия выделила новый пакет помощи Украине — Finance.ua

Германия выделила новый пакет помощи Украине Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Германия выделила новый пакет помощи Украине

Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В нем, среди прочего, ударные беспилотники, гаубицы, боеприпасы для танков Leopard.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

В новый пакет помощи от Германии вошли:

20 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP);

боекомплект для танков Leopard 1;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

19 тысяч патронов калибра 122 мм;

600 ударных дронов HF-1;

50 БпЛА Vector с запчастями;

43 беспилотника-разведчика Songbird;

46 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;

495 штурмовых винтовок HK 416;

11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм.

Кроме того, в планах Германии передать 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155 (первую из них передали в этом месяце), 5 БМП Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer, 20 броневиков MRAP с противоминной защитой.

Напомним, ранее Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии предоставило Европейскому энергетическому сообществу дополнительные 65 миллионов евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

theБабель По материалам:

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