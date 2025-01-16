Германия выделила новый пакет помощи Украине — Finance.ua

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Германия выделила новый пакет помощи Украине

Казна и Политика
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Германия выделила новый пакет помощи Украине
Германия выделила новый пакет помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В нем, среди прочего, ударные беспилотники, гаубицы, боеприпасы для танков Leopard.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Германии.
В новый пакет помощи от Германии вошли:
  • 20 транспортных средств с противоминной защитой (MRAP);
  • боекомплект для танков Leopard 1;
  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 19 тысяч патронов калибра 122 мм;
  • 600 ударных дронов HF-1;
  • 50 БпЛА Vector с запчастями;
  • 43 беспилотника-разведчика Songbird;
  • 46 беспилотников-разведчиков RQ-35 Heidrun;
  • 495 штурмовых винтовок HK 416;
  • 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм.
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Кроме того, в планах Германии передать 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155 (первую из них передали в этом месяце), 5 БМП Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer, 20 броневиков MRAP с противоминной защитой.
Напомним, ранее Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии предоставило Европейскому энергетическому сообществу дополнительные 65 миллионов евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.
По материалам:
theБабель
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