Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов

Мир
26
Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов
Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов, Фото: freepik
В Германии расходы на поддержку беженцев и мигрантов существенно растут. В частности, в 2021 году на пособия было выделено 5,9 млрд евро, а в прошлом году эта сумма выросла до 12,2 млрд евро, что составило более четверти общих расходов на пособия по безработице (42,6 млрд евро).
Об этом свидетельствуют данные Министерства труда ФРГ, пишет Bild.
Читайте также
Прогнозируется, что в 2024 году расходы на поддержку беженцев составят 13,7 млрд евро, то есть почти 30% всех социальных расходов.

Кто получает больше всего помощи

В 2023 году базовую помощь чаще всего получали:
  • граждане Украины (5,8 млрд евро);
  • Сирии (3,5 млрд евро);
  • Афганистана (1,3 млрд евро);
  • Ирака (774 млн евро).
Меньшие суммы получили мигранты из Ирана (282 млн евро), Эритреи (172 млн евро), Сомали (155 млн евро), Нигерии (125 млн евро) и Пакистана (112 млн евро).
Читайте также
Министерство социальной политики ФРГ включает в расчеты не только беженцев, но и лиц, которые «никогда не проходили процедуры получения убежища или не имеют статуса беженца». Какая их доля — ведомство не уточняет.

Трудоустройство

В то же время Министерство труда Германии отмечает, что почти 80% прироста занятости с социальным страхованием в стране приходится на беженцев из Украины и восьми других стран происхождения просителей убежища.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

«Эти люди активно интегрируются в общество и платят налоги», — заявил представитель ведомства.

Доля расходов на мигрантов

Доля расходов на помощь мигрантам в общих социальных расходах резко возросла за последние годы: с 16,6% в 2021 году до 29,2% в 2024 (по данным за январь-июль).
Читайте также
Если учесть немцев с миграционным прошлым, цифры были бы еще выше.
По состоянию на октябрь 2024 года 2,543 млн из 4,005 млн трудоспособных получателей помощи в Германии имеют миграционное прошлое, включая родившихся за пределами страны или детей таких родителей.
Напомним, с 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, предусматривающую выдачу специальных платежных карт вместо традиционной помощи наличными или ваучерами. Эти карты будут введены во всех федеральных землях.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.