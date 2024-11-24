Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов — Finance.ua

Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов Сегодня 15:21 — Мир

Каждый третий евро социальной помощи в Германии идет на поддержку мигрантов, Фото: freepik

В Германии расходы на поддержку беженцев и мигрантов существенно растут. В частности, в 2021 году на пособия было выделено 5,9 млрд евро, а в прошлом году эта сумма выросла до 12,2 млрд евро, что составило более четверти общих расходов на пособия по безработице (42,6 млрд евро).

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда ФРГ, пишет Bild.

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Прогнозируется, что в 2024 году расходы на поддержку беженцев составят 13,7 млрд евро, то есть почти 30% всех социальных расходов.

Кто получает больше всего помощи

В 2023 году базовую помощь чаще всего получали:

граждане Украины (5,8 млрд евро);

Сирии (3,5 млрд евро);

Афганистана (1,3 млрд евро);

Ирака (774 млн евро).

Меньшие суммы получили мигранты из Ирана (282 млн евро), Эритреи (172 млн евро), Сомали (155 млн евро), Нигерии (125 млн евро) и Пакистана (112 млн евро).

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Министерство социальной политики ФРГ включает в расчеты не только беженцев, но и лиц, которые «никогда не проходили процедуры получения убежища или не имеют статуса беженца». Какая их доля — ведомство не уточняет.

Трудоустройство

В то же время Министерство труда Германии отмечает, что почти 80% прироста занятости с социальным страхованием в стране приходится на беженцев из Украины и восьми других стран происхождения просителей убежища.

«Эти люди активно интегрируются в общество и платят налоги», — заявил представитель ведомства.

Доля расходов на мигрантов

Доля расходов на помощь мигрантам в общих социальных расходах резко возросла за последние годы: с 16,6% в 2021 году до 29,2% в 2024 (по данным за январь-июль).

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Если учесть немцев с миграционным прошлым, цифры были бы еще выше.

По состоянию на октябрь 2024 года 2,543 млн из 4,005 млн трудоспособных получателей помощи в Германии имеют миграционное прошлое, включая родившихся за пределами страны или детей таких родителей.

Напомним, с 2025 года Германия запускает новую платежную систему для просителей убежища, предусматривающую выдачу специальных платежных карт вместо традиционной помощи наличными или ваучерами. Эти карты будут введены во всех федеральных землях.

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