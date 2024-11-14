Германия запретила портам принимать танкеры с газом рф — Finance.ua

Германия запретила портам принимать танкеры с газом рф Сегодня 15:33

Германия

Министерство экономики Германии поручило государственным импортным терминалам отказываться от поставок сжиженного природного газа (LNG) из россии.

Об этом сообщает Financial Times.

Министерство экономики приказало компании Deutsche Energy Terminal «не принимать никаких поставок российского СПГ».

Министерство отметило, что приказ издан с целью защиты «общественных интересов, которые преобладают» и призвало оператора отказываться от российского СПГ «до следующего уведомления».

До начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Германия была крупнейшим импортером российского газа в Европе. Когда путин сократил поставки газа по трубопроводам в Германию и другие европейские страны, правительство канцлера Олафа Шольца ускорило поиск альтернатив и построило ряд терминалов для импорта СПГ по морю.

В своем письме Министерство экономики отметило, что разрешить такие поставки означало бы противоречить цели создания терминалов — обеспечению независимости Германии и ЕС от российского газа.

Германия не импортирует российский СПГ с момента вторжения рф в Украину, и указание министерства «гарантирует, что это остается неизменным».

Хотя США и Великобритания ввели запрет на российский СПГ, ЕС продолжает импортировать этот вид топлива — 20% поставок СПГ в Европу происходит из россии.

Большинство российского СПГ поступает во Францию, Испанию и Бельгию по долгосрочным контрактам, от которых компании не могут отказаться, если не будет введен полный запрет.

У немецкой государственной энергетической компании Sefe имеется долгосрочный контракт на поставку СПГ с российского завода в Ямале, в то же время почти весь этот объем направляется на импортный терминал во Францию.

Там СПГ превращается в газообразное состояние и поступает в европейскую газопроводную систему. С октября 2022 года Германия начала получать газопроводный газ из Франции.

Економічна Правда По материалам:

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