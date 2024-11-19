Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи — Finance.ua

Германия и Финляндия предупредили о гибридной войне после повреждения подводного кабеля связи Сегодня 14:33 — Энергетика

Германия и Финляндия начали совместное расследование повреждения подводного коммуникационного кабеля, соединяющего их территории. Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность на фоне напряженных отношений с россией.

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Финляндии Элина Валтонен выступили с заявлением, в котором отметили важность защиты критической инфраструктуры.

«Тот факт, что подобный случай вызывает подозрения в умышленном повреждении, свидетельствует о нестабильности нашего времени», — отметили они.

Министры также подчеркнули, что европейская безопасность сталкивается с угрозой не только из-за войны в Украине, но и из-за гибридных атак. Они отметили необходимость усиления защиты стратегически важных объектов.

Напряженность в регионе сохраняется с 2022 года, когда россия начала вторжение в Украину. Инцидент в Балтийском море снова подчеркивает хрупкость современной безопасности.

Подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию через Балтийское море, был поврежден. Связь прервана, причина инцидента пока неизвестна.

Компания сообщила о начале ремонта, который может занять 5−15 дней. Кабель протяженностью 1173 км соединяет Хельсинки и Росток, функционируя с 2016 года как единственный прямой маршрут между Финляндией и Центральной Европой.

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