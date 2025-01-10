Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать — Finance.ua

Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать
По состоянию на декабрь 2024 года, по данным UNHCR, в Германии находится более 1,2 миллионов украинских беженцев. Однако только треть из них смогла трудоустроиться.
Издание Ukrainian in Germany рассказало, как найти работу в Германии и какие требования выдвигает немецкий рынок труда.
Кто может работать в Германии
Украинцы, имеющие статус временной защиты по § 24 Закона о пребывании, автоматически получают право на работу. Это подтверждается пометкой Erwerbstätigkeit erlaubt в документах.
Регламентированные и нерегламентированные профессии
В Германии существует разделение на регламентированные профессии (врачи, юристы, учителя) и нерегламентированные (например, специалисты по ІТ, обслуживанию, науке). Для работы в регламентированных профессиях обязательно подтверждение квалификации (Anerkennung der Berufsqualifikation).
В нерегламентированных профессиях можно работать без признания диплома. Однако в некоторых случаях потребуется подтверждение документа об образовании, которое можно сделать через Центральное ведомство по иностранному образованию (ZAB).
Как найти работу в Германии
Украинцам в Германии доступно несколько путей для поиска работы:
Джоб-центры (Job-Center)
Это местные правительственные организации, которые помогают:
- поиском вакансий;
- оформлением документов;
- переквалификацией (Umschulung);
- повышением квалификации.
Федеральное агентство занятости
На официальном портале Bundesagentur für Arbeit можно найти вакансии в разных отраслях, а также получить консультацию по трудоустройству.
Онлайн-платформы
Самые популярные сайты для поиска работы:
- Uatalents;
- Job Aid Ukraine;
- Indeed;
- Jooble;
- Jobs for Refugees.
Личные контакты
Многие украинцы находят работу через знакомых или местные сообщества. В Германии действуют волонтерские инициативы, помогающие беженцам с трудоустройством.
Какие документы нужны для работы в Германии
Для трудоустройства в Германии обычно требуются следующие документы:
- загранпаспорт или внутренний ID;
- разрешение на работу (обычно указанное в удостоверении пребывания);
- резюме на немецком языке (Lebenslauf);
- дипломы и сертификаты об образовании или профессиональной квалификации.
Где украинцам найти работу в Германии в 2025 году
Украинцы могут искать работу на специализированных порталах, таких как:
- Uatalents — вакансии для высококвалифицированных специалистов;
- Job Aid Ukraine — вакансии для беженцев;
- Indeed — один из самых больших сайтов по поиску работы в Германии;
- Jooble — вакансии в разных отраслях;
- Workeer — платформа для трудоустройства мигрантов.
Поделиться новостью