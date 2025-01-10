Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать — Finance.ua

Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать Сегодня 08:05 — Мир

Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать

По состоянию на декабрь 2024 года, по данным UNHCR, в Германии находится более 1,2 миллионов украинских беженцев. Однако только треть из них смогла трудоустроиться.

Издание Ukrainian in Germany рассказало , как найти работу в Германии и какие требования выдвигает немецкий рынок труда.

Кто может работать в Германии

Украинцы, имеющие статус временной защиты по § 24 Закона о пребывании, автоматически получают право на работу. Это подтверждается пометкой Erwerbstätigkeit erlaubt в документах.

Регламентированные и нерегламентированные профессии

В Германии существует разделение на регламентированные профессии (врачи, юристы, учителя) и нерегламентированные (например, специалисты по ІТ, обслуживанию, науке). Для работы в регламентированных профессиях обязательно подтверждение квалификации (Anerkennung der Berufsqualifikation).

В нерегламентированных профессиях можно работать без признания диплома. Однако в некоторых случаях потребуется подтверждение документа об образовании, которое можно сделать через Центральное ведомство по иностранному образованию (ZAB).

Как найти работу в Германии

Украинцам в Германии доступно несколько путей для поиска работы:

Джоб-центры (Job-Center)

Это местные правительственные организации, которые помогают:

поиском вакансий;

оформлением документов;

переквалификацией (Umschulung);

повышением квалификации.

Федеральное агентство занятости

На официальном портале Bundesagentur für Arbeit можно найти вакансии в разных отраслях, а также получить консультацию по трудоустройству.

Онлайн-платформы

Самые популярные сайты для поиска работы:

Uatalents;

Job Aid Ukraine;

Indeed;

Jooble;

Jobs for Refugees.

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Личные контакты

Многие украинцы находят работу через знакомых или местные сообщества. В Германии действуют волонтерские инициативы, помогающие беженцам с трудоустройством.

Какие документы нужны для работы в Германии

Для трудоустройства в Германии обычно требуются следующие документы:

загранпаспорт или внутренний ID;

разрешение на работу (обычно указанное в удостоверении пребывания);

резюме на немецком языке (Lebenslauf);

дипломы и сертификаты об образовании или профессиональной квалификации.

Где украинцам найти работу в Германии в 2025 году

Украинцы могут искать работу на специализированных порталах, таких как:

Uatalents — вакансии для высококвалифицированных специалистов;

Job Aid Ukraine — вакансии для беженцев;

Indeed — один из самых больших сайтов по поиску работы в Германии;

Jooble — вакансии в разных отраслях;

Workeer — платформа для трудоустройства мигрантов.

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