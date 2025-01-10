Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать — Finance.ua
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Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать

Мир
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Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать
Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать
По состоянию на декабрь 2024 года, по данным UNHCR, в Германии находится более 1,2 миллионов украинских беженцев. Однако только треть из них смогла трудоустроиться.
Издание Ukrainian in Germany рассказало, как найти работу в Германии и какие требования выдвигает немецкий рынок труда.

Кто может работать в Германии

Украинцы, имеющие статус временной защиты по § 24 Закона о пребывании, автоматически получают право на работу. Это подтверждается пометкой Erwerbstätigkeit erlaubt в документах.

Регламентированные и нерегламентированные профессии

В Германии существует разделение на регламентированные профессии (врачи, юристы, учителя) и нерегламентированные (например, специалисты по ІТ, обслуживанию, науке). Для работы в регламентированных профессиях обязательно подтверждение квалификации (Anerkennung der Berufsqualifikation).
В нерегламентированных профессиях можно работать без признания диплома. Однако в некоторых случаях потребуется подтверждение документа об образовании, которое можно сделать через Центральное ведомство по иностранному образованию (ZAB).

Как найти работу в Германии

Украинцам в Германии доступно несколько путей для поиска работы:

Джоб-центры (Job-Center)

Это местные правительственные организации, которые помогают:
  • поиском вакансий;
  • оформлением документов;
  • переквалификацией (Umschulung);
  • повышением квалификации.

Федеральное агентство занятости

На официальном портале Bundesagentur für Arbeit можно найти вакансии в разных отраслях, а также получить консультацию по трудоустройству.

Онлайн-платформы

Самые популярные сайты для поиска работы:
  • Uatalents;
  • Job Aid Ukraine;
  • Indeed;
  • Jooble;
  • Jobs for Refugees.
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Личные контакты

Многие украинцы находят работу через знакомых или местные сообщества. В Германии действуют волонтерские инициативы, помогающие беженцам с трудоустройством.

Какие документы нужны для работы в Германии

Для трудоустройства в Германии обычно требуются следующие документы:
  • загранпаспорт или внутренний ID;
  • разрешение на работу (обычно указанное в удостоверении пребывания);
  • резюме на немецком языке (Lebenslauf);
  • дипломы и сертификаты об образовании или профессиональной квалификации.

Где украинцам найти работу в Германии в 2025 году

Украинцы могут искать работу на специализированных порталах, таких как:
  • Uatalents — вакансии для высококвалифицированных специалистов;
  • Job Aid Ukraine — вакансии для беженцев;
  • Indeed — один из самых больших сайтов по поиску работы в Германии;
  • Jooble — вакансии в разных отраслях;
  • Workeer — платформа для трудоустройства мигрантов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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